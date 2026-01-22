Costumes dos brasileiros que são rejeitados em outros países

Por Flipar

No Brasil, cumprimentar com abraços e beijos no rosto é visto como sinal de simpatia. Esse contato físico é parte do jeito caloroso do brasileiro.
imagem gerada por i.a

Falar alto, rir e gesticular em público no Brasil passa como algo natural. Isso expressa o bom humor e a sociabilidade típicos do país.
imagem gerada por i.a

Na Alemanha, o comportamento barulhento pode ser visto como falta de respeito. Lá se valoriza o ambiente calmo e reservado.
Imagem de Iva Castro por Pixabay

Chegar um pouco atrasado no Brasil, mesmo em compromissos sociais, é tolerado. Muitas vezes isso nem gera comentários.
imagem gerada por i.a

Na Inglaterra, pontualidade é essencial e sinal de respeito. Atrasar-se soa como desleixo ou desconsideração. O Big Ben, por sinal, é um dos símbolos de hora precisa.
wikimedia commons Peter Broster

Dividir a conta em bares e restaurantes é prática comum no Brasil. Cada um paga o que consumiu e isso é bem aceito.
imagem gerada por i.a

Na China, dividir a conta pode parecer descortês. O costume é quem convida pagar tudo, como sinal de honra.
Yinan Chen por Pixabay

Elogiar a casa ou pertences de alguém no Brasil é gentileza. Isso demonstra simpatia e apreço pelo anfitrião.
imagem gerada por i.a

Em países árabes, o elogio pode causar desconforto. Em algumas culturas, pode soar como inveja ou criar obrigação de presentear.
Nicoleon - Wikimédia Commons

Usar apelidos carinhosos e fazer piadas entre amigos é comum no Brasil. Isso mostra afeto e descontração.
imagem gerada por i.a

Na Suécia, piadas e apelidos no trabalho podem parecer pouco profissionais. O ambiente costuma ser mais formal.
xavi manrique por Pixabay

Crianças barulhentas em locais públicos são bem toleradas no Brasil. Há paciência com o comportamento infantil.
imagem gerada por i.a

Na França, esperam-se crianças mais discretas em público. Pais são cobrados por manter o bom comportamento dos filhos.
imagem gerada por i.a

Roupas informais como bermuda e chinelo são aceitas no Brasil. O conforto é prioridade em muitas situações.
imagem gerada por i.a

Na Itália, roupas informais podem ser vistas como desrespeito em certos locais. Igrejas e restaurantes esperam mais formalidade.
Américo Aperta - Flickr

Colocar os pés em cadeiras ou bancos passa despercebido no Brasil. Isso é visto como um ato de relaxamento.
imagem gerada por i.a

Fazer perguntas pessoais no Brasil, como estado civil ou onde mora, é comum. Isso demonstra interesse e amizade.
imagem gerada por i.a

Nos Estados Unidos, isso pode soar como invasão de privacidade. Os americanos prezam mais pela reserva em conversas iniciais.
Reprodução/YouTube Drone Snap

Veja mais Top Stories