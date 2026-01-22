Religião que causa polêmica afasta as mulheres de Tom Cruise; entenda a Cientologia

Por Flipar
Segundo fontes consultadas pelo site, Cruise acreditava que Ana poderia ser sua parceira ideal pessoal e profissionalmente, mas teria tentado influenciá-la a se envolver na religião.
“Ele gosta que as coisas sejam feitas de uma certa maneira, e Ana não é alguém que ele poderia moldar”, teria dito uma pessoa próxima do ator.
Ainda de acordo com a fonte, “foi aí que ele percebeu que ela não era a parceira obediente e aprovada pela igreja que ele esperava.”
Os rumores de que os dois estariam se relacionando começaram em fevereiro. Já as notícias de que eles haviam terminado surgiram em meados de outubro.
Essa não foi a primeira vez que a Cientologia teve um papel importante no fim de uma relação amorosa do astro de “Missão Impossível”.
A Cientologia é uma religião e conjunto de crenças controversas fundada em 1952 pelo autor de ficção científica L. Ron Hubbard.
Uma das práticas centrais da Cientologia é a audição, uma espécie de sessão espiritual semelhante à terapia, realizada com um aparelho chamado E-meter.
Rumores dão conta de que seu casamento com Nicole Kidman teria terminado quando a atriz demonstrou resistência à religião. Fontes externas afirmam que a igreja teria considerado a atriz uma influência negativa.
Após o divórcio, os filhos adotivos do casal permaneceram na Cientologia, e Kidman já declarou publicamente que evita falar do assunto por respeito aos filhos.
Já o caso de Katie Holmes é ainda mais emblemático. A atriz pediu o divórcio inesperadamente e, segundo reportagens, temia que a filha do casal, Suri, fosse completamente inserida na doutrina.
Holmes rompeu totalmente com a Cientologia após a separação, e desde então Suri não mantém relação com a igreja. Já Cruise raramente fala do assunto.