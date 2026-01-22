Uma lista inacreditável de nomes de bebês registrados no Brasil

Por Flipar
Veja os nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas.
Agrícola Beterraba Areia – Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural…
Alce Barbuda – Barbuda, não. Sou delicadinha.
Amazonas Rio do Brasil Pimpão – Esse aí curte a natureza do Brasil.
América do Sul Brasil de Santana – Aprendendo bastante sobre o país e o continente.
Amin Amou Amado – Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração.
Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado – Nasceu calminho que só ele…
Antônio Morrendo das Dores – Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino…
Aricléia Café Chá – Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho.
Asteroide Silvério – Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral.
Ava Gina – Ops.
Barrigudinha Seleida – Nasceu gorduchinha??
Bizarro Assada – Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar.
Céu Azul do Sol Poente – Esse aí deve curtir dia claro, céu azulzinho, natureza.
Chevrolet da Silva Ford – Sem dúvida, um talento para carros e caminhões.
Colapso Cardíaco da Silva – Ninguém merece…
Disney Chaplin Milhomem da Silva – Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário.
Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco – A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão?
Dolores Fuertes de Barriga – Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes?
Esparadrapo Clemente de Sá – Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô.
Ilegível Inilegível – Além do erro em “Inelegível”, o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger?
Inocêncio Coitadinho – Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa.
Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar… Juntou tudo e deu nisso.
Lança Perfume Rodometálico de Andrade – Uau. Não tá puro, não.
Marciano Verdinho de Antenas Longas – Será astronauta para investigar a vida em Marte
Maria Privada de Jesus – “Mãe, anda logo, tô apertada”
Maria-você-me-mata – Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro…
Napoleão Sem Medo e Sem Mácula – Podem esbravejar, tô nem aí.
Natal Carnaval – Entre o sagrado e o profano, diversão sempre.
Oceano Atlântico Linhares – Sempre perto do mar.
Otávio Bundasseca – O que quiseram dizer com isso?
Pacífico Armando Guerra – Cansei de ser calmo. Preparem-se!
Padre Filho do Espírito Santo Amém – Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha…
Plácido e Seus Companheiros – Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol!
Restos Mortais de Catarina – Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites…
Rocambole Simionato – Poxa, rocambole, não. Prefiro pirulito.
Universo Cândido – O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante.
Vicente Mais ou Menos de Souza – Mais ou menos, não. Pode dar um upgrade aí.
Zélia Tocafundo Pinto – Chega! Não aguento mais esse nome. Indo agora pro cartório!