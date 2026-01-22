Uma lista inacreditável de nomes de bebês registrados no Brasil

Veja os nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas.
Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay (montagem duas sequências)

Agrícola Beterraba Areia – Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural…
kumustaka por Pixabay

Alce Barbuda – Barbuda, não. Sou delicadinha.
myresb por Pixabay

Amazonas Rio do Brasil Pimpão – Esse aí curte a natureza do Brasil.
Imagem de mohamed Hassan por Pixabay

América do Sul Brasil de Santana – Aprendendo bastante sobre o país e o continente.
OpenClipart-Vectors por Pixabay

Amin Amou Amado – Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração.
Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay

Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado – Nasceu calminho que só ele…
Imagem de Oberholster Venita por Pixabay

Antônio Morrendo das Dores – Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino…
Clker-Free-Vector-Images por Pixabay

Aricléia Café Chá – Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho.
OpenClipart-Vectors por Pixabay

Asteroide Silvério – Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral.
Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay

Ava Gina – Ops.
Clker-Free-Vector-Images por Pixabay

Barrigudinha Seleida – Nasceu gorduchinha??
Clker-Free-Vector-Images por Pixabay

Bizarro Assada – Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar.
Savana Price por Pixabay

Céu Azul do Sol Poente – Esse aí deve curtir dia claro, céu azulzinho, natureza.
Imagem de David por Pixabay

Chevrolet da Silva Ford – Sem dúvida, um talento para carros e caminhões.
Clker-Free-Vector-Images por Pixabay

Colapso Cardíaco da Silva – Ninguém merece…
Augusto Ordóñez por Pixabay

Disney Chaplin Milhomem da Silva – Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário.
OpenClipart-Vectors por Pixabay

Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco – A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão?
André Santana AndreMS por Pixabay

Dolores Fuertes de Barriga – Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes?
Pontep Luangon por Pixabay

Esparadrapo Clemente de Sá – Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô.
Imagem de missartem por Pixabay

Ilegível Inilegível – Além do erro em “Inelegível”, o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger?
Imagem de David por Pixabay

Inocêncio Coitadinho – Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa.
- Imagem de 5638993 por Pixabay

Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar… Juntou tudo e deu nisso.
OpenClipart-Vectors por Pixabay

Lança Perfume Rodometálico de Andrade – Uau. Não tá puro, não.
Hanna Bazhyna por Pixabay

Marciano Verdinho de Antenas Longas – Será astronauta para investigar a vida em Marte
- Imagem de LedaniArt por Pixabay (crop)

Maria Privada de Jesus – “Mãe, anda logo, tô apertada”
André Santana AndreMS por Pixabay

Maria-você-me-mata – Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro…
OpenClipart-Vectors por Pixabay

Napoleão Sem Medo e Sem Mácula – Podem esbravejar, tô nem aí.
Imagem de CoxinhaFotos por Pixabay

Natal Carnaval – Entre o sagrado e o profano, diversão sempre.
OpenClipart-Vectors por Pixabay

Oceano Atlântico Linhares – Sempre perto do mar.
Agata pixabay

Otávio Bundasseca – O que quiseram dizer com isso?
OpenClipart-Vectors por Pixabay

Pacífico Armando Guerra – Cansei de ser calmo. Preparem-se!
MAKI? POR PIXABAY

Padre Filho do Espírito Santo Amém – Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha…
- OpenClipart-Vectors por Pixabay

Plácido e Seus Companheiros – Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol!
André Santana AndreMS por Pixabay

Restos Mortais de Catarina – Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites…
Dmitry Abramov por Pixabay

Rocambole Simionato – Poxa, rocambole, não. Prefiro pirulito.
OpenClipart-Vectors por Pixabay

Universo Cândido – O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante.
Imagem de Eli Grek por Pixabay

Vicente Mais ou Menos de Souza – Mais ou menos, não. Pode dar um upgrade aí.
Clker-Free-Vector-Images por Pixabay

Zélia Tocafundo Pinto – Chega! Não aguento mais esse nome. Indo agora pro cartório!
Imagem de ryo taka por Pixabay

