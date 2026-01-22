Temperamento difícil: os astros mais ‘problemáticos’ de Hollywood

Charlie Sheen – Estrela de sucessos como ?Platoon? e da série ?Two and a Half Men?, foi um dos atores mais bem pagos da televisão americana. No entanto, sua carreira ficou marcada também pela fama de ?bad boy?. Durante as gravações de ?Two and a Half Men?, seus desentendimentos com o criador Chuck Lorre chegaram ao ponto de levar à sua demissão da série em 2011.