Por Flipar
?O que jÃ¡ foi obrigatÃ³rio no sÃ©culo 19, por exemplo, hoje pode soar irrelevante”, explica a consultora de etiqueta e hospitalidade, Luciane Segarra.
Baseado na plataforma de gastronomia TasteAltas, confira a seguir uma lista com hÃ¡bitos curiosos de 15 paÃses quando o assunto Ã© etiqueta!
Coreia do Sul: Se alguÃ©m servir um chÃ¡, um cafÃ© ou um prato de uma pessoa mais velha, receber segurando com as duas mÃ£os simboliza respeito.
CazaquistÃ£o: Mesmo fora do horÃ¡rio das refeiÃ§Ãµes, Ã© comum oferecer chÃ¡ e pÃ£o aos visitantes, jÃ¡ que o pÃ£o Ã© considerado um alimento sagrado e sÃmbolo de hospitalidade.
China: O hÃ¡bito de “raspar o prato” na China pode ser mal visto. O ideal Ã© deixar um pouquinho de comida para sinalizar que vocÃª foi bem servido.
Chile: NÃ£o estranhe se hambÃºrgueres ou mesmo lanches mais simples vierem acompanhados de garfo e faca no Chile.
FranÃ§a: Sabe aquele pÃ£ozinho para beliscar antes do prato principal? Na FranÃ§a ele nÃ£o Ã© sÃ³ uma entradinha e serve para acompanhar a refeiÃ§Ã£o.
Inglaterra: No Reino Unido, onde o chÃ¡ Ã© uma tradiÃ§Ã£o cultural, a etiqueta Ã mesa Ã© levada a sÃ©rio. Mexer a bebida sem fazer barulho e ? no caso das comidas ? deixar o garfo com os dentes para baixo sÃ£o sinais de educaÃ§Ã£o.
No Brasil, a etiqueta Ã mesa combina influÃªncias europeias, principalmente portuguesas e francesas, com costumes prÃ³prios marcados pela hospitalidade e informalidade.
O uso de faca e garfo Ã© comum em ocasiÃµes formais, e conversar durante as refeiÃ§Ãµes Ã© considerado natural.