Silas Malafaia volta a criticar a senadora Damares Alves: ‘Linguaruda’

Segundo ele, declarações recentes feitas pela parlamentar ao canal SBT News levantaram suspeitas generalizadas sem que nomes fossem inicialmente apresentados.
A comissão parlamentar foi criada após a deflagração da Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal, que teve como base reportagens que revelaram irregularidades no sistema de descontos aplicados a beneficiários do INSS.
Em declarações ao portal Metrópoles, Malafaia criticou a forma como Damares abordou o tema. Ele afirmou que a senadora mencionou, de maneira genérica, a participação de ?grandes igrejas? no esquema, sem apontar quais seriam, e disse que ela também relatou ter sofrido lobby para não divulgar os nomes.
“Só tem o nome de um grande pastor. E que também ainda não tem nada provado contra ele, que é o pastor da Lagoinha (André Valadão). Então ela foi leviana, mentirosa e linguaruda. E continua sendo. Porque não tem um nome. É só você olhar a tua lista. O desafio a Damares continua. Quem é que fez lobby para não dar nome de igrejas? Cadê as grandes igrejas?”, afirmou Malafaia.
Após ser desafiada publicamente por Malafaia, a senadora divulgou uma lista com nomes de igrejas e pastores que, segundo ela, teriam envolvimento com as irregularidades investigadas.
O pastor, no entanto, rebateu afirmando que a relação apresentada não inclui grandes denominações e que a parlamentar ainda não esclareceu quem teria exercido pressão ou lobby dentro da comissão.
Nascido no Rio de Janeiro em 1958, Silas Malafaia construiu uma trajetória que o transformou em uma das lideranças religiosas mais conhecidas do país, combinando a atuação pastoral com forte presença na mídia e nas redes sociais.
Ao longo dos anos, seu nome passou a circular com frequência fora dos templos, impulsionado pela visibilidade conquistada na televisão e pelo alcance digital que reúne milhões de seguidores, especialmente no Instagram.
À frente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, denominação pentecostal com milhares de fiéis espalhados pelo Brasil, Malafaia consolidou sua liderança religiosa ao mesmo tempo em que se destacou pela forma direta e polêmica de se expressar.
Esse estilo, muitas vezes envolto em controvérsias, projetou sua imagem nacionalmente a partir da década de 1990, quando passou a ocupar espaço permanente na TV aberta, onde mantém um programa há três décadas.
Com o tempo, sua atuação extrapolou o campo religioso e ganhou contornos políticos.
O pastor se aproximou do ex-presidente Jair Bolsonaro e se tornou uma das principais vozes evangélicas de apoio ao governo federal entre 2018 e 2022, especialmente em debates relacionados a costumes e à participação de lideranças religiosas em decisões do poder público.
Ele também passou a ter presença constante em manifestações e atos públicos em defesa do ex-presidente.
Essa postura o levou a se tornar um personagem frequente de embates públicos, marcados por críticas contundentes a autoridades como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Conhecido por posições firmes contra a legalização do aborto e por críticas a pautas ligadas à comunidade LGBTQIA+, o pastor ganhou grande projeção em debates públicos sobre esses temas, ao mesmo tempo em que passou a ser alvo de acusações de opositores, que o apontam como responsável por discursos considerados ofensivos ou intolerantes.
Paralelamente à atuação religiosa e política, Malafaia investiu no setor editorial e de comunicação.
Ele publicou dezenas de livros voltados ao público evangélico, criou sua própria editora e ampliou sua presença no ambiente digital, com transmissões ao vivo, vídeos opinativos e participação em grandes eventos religiosos e políticos, consolidando sua influência para além dos púlpitos.