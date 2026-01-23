Desaparecimentos de navios e aviões fizeram a fama do Triângulo das Bermudas

Por Flipar
Os aviões decolaram da base de Fort Lauderdale com 14 homens ao todo, na tarde de 5/12/1945. O objetivo da operação era simular um ataque com torpedos. No comando, o experiente capitão Charles Taylor, que somava mais de 2.500 horas de voo.
Uma das lendas mais propagadas é de que a região teria abrigado o reino perdido de Atlântida, a mítica cidade cuja fábula remonta à Grécia Antiga. Há quem acredite que a cidade afundou no Triângulo e que a maldição ainda existe.
Em 2020, um navio desaparecido por 95 anos foi encontrado na costa da Flórida. O SS Cotopaxi havia desaparecido em 29/11/1925 com 32 pessoas a bordo. O navio mercante levava carvão para Cuba.
O autor do livro, Charles Berlitz (1914-2003), era um prestigiado pesquisador americano, um dos maiores linguistas do mundo. Chegou a dominar 32 idiomas. Também era arqueólogo, com interesse especial por enigmas, inclusive extraterrestres, arcas e continentes perdidos.
A série alemã “1899”, exibida pela Netflix, retoma o tema dos mistérios que ocorrem no oceano.
Lançada em 18/11, a série alemã é de Baran bo Odar, Jantje Friese, os mesmos criadores do sucesso “Dark”.
Na trama, um navio de imigrantes desvia o curso para encontrar uma embarcação que havia sido perdida e que começa a emitir sinais de localização.
Cientistas apontam que a região do Triângulo das Bermudas tem nuvens hexagonais, que têm o poder de causar chuva mais forte e imprevisível. Mas isso é considerado normal pelos especialistas.