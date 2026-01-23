Animais de destaque nas aventuras mágicas de Harry Potter

Por Flipar
Desde corujas que entregam cartas até dragões imponentes, esses seres ajudam a construir a magia do universo bruxo e, em muitos casos, são essenciais para o desenrolar da trama.
Edwiges ? Coruja-das-neves de Harry, leal e inteligente, responsável por entregar cartas e pacotes. Sua morte simboliza o fim da infância do protagonista.
Bicuço ? Hipogrifo majestoso que pertence a Hagrid e depois a Sirius. Extremamente orgulhoso, salva Harry e seus amigos no terceiro livro/filme.
Fofo ? Cachorro gigante de três cabeças que guarda a Pedra Filosofal. Inspirado em Cérbero da mitologia grega, pode ser acalmado com música.
Nagini ? Serpente de Voldemort e uma de suas Horcruxes. Mortal e traiçoeira, é responsável pela morte de Severo Snape.
Fawkes ? Fênix de Dumbledore, capaz de renascer das próprias cinzas e curar feridas com lágrimas. Ajuda Harry a derrotar o Basilisco na Câmara Secreta.
Aragogue ? Acromântula gigante criada por Hagrid. Apesar de fiel a ele, sua colônia de aranhas é hostil a humanos, o que causa um momento de grande perigo para Harry e Ron.
Testrálio ? Cavalos esqueléticos e alados que puxam as carruagens de Hogwarts. Apenas aqueles que viram a morte podem enxergá-los, tornando-os símbolos de perda e compreensão.
O Basilisco ? Serpente gigante que vive na Câmara Secreta e obedece a descendentes de Salazar Slytherin. Seu olhar é letal, e Harry a derrota com a ajuda de Fawkes.