Conheça o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso, indicado do Oscar por ‘Sonhos de Trem’

Por Flipar

Baseado no romance de Denis Johnson, de 2011, “Sonhos de Trem” tem Joel Edgerton no papel principal de Robert Grainier.
Em termos de fotografia, o filme adota uma estética visual mais melancólica que evidencia tanto a vastidão das paisagens quanto a solidão do protagonista.
Seu discurso de agradecimento, que incluiu a frase ?Vai, Brasil! Vai, Corinthians!?, viralizou nas redes sociais.
Depois da vitória no Critics Choice, o fotógrafo publicou imagens nas redes sociais segurando o troféu ao lado de Wagner Moura, acompanhadas da legenda: ?Nada mais importa?.
Veloso consolidou sua carreira transitando entre a publicidade de grandes marcas e o cinema independente nacional, com destaque para o filme “Rodantes”, de 2021.
A parceria entre Veloso e o diretor Clint Bentley começou após o cineasta se impressionar com o trabalho do brasileiro no documentário “Yoga ? Arquitetura da Paz”,  de 2017, de Heitor Dhalia.
