Pontes ecológicas dão segurança a macacos raros

Por Flipar
Sete passarelas verdes conectam trechos de floresta cortados por ruas da cidade. Macacos como o sagui-de-mão-dourada usam as pontes para cruzar com segurança. O projeto, assim, virou modelo de conservação urbana na Amazônia.
A coordenadoria de Meio Ambiente do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) explica a escolha dos locais: ?Onde nós temos maior parte de vegetação preservada, há uma presença de fauna silvestre. Ali a gente deve ter mais dispositivos desses?
A concessionária destacou que as passagens de fauna também favorecem os motoristas: ?Você imagina um usuário que está trafegando na rodovia a 110 quilômetros por hora e colide com uma anta. além de todo o ganho ambiental, o usuário trafega com mais segurança, com menor probabilidade de acabar se envolvendo em um acidente”
Nas estradas que passam por parques ecológicos, a melhor opção são caminhos suspensos sobre as rodovias. Espécies de pontes especialmente criadas para animais. Uma alternativa é um tipo de cerca guia, um sistema de barragem composto por material sustentável, destinado a animais menores, como tartarugas, lagartos e pequenos mamíferos.
Assim, espera-se que as passagens de fauna se espalhem por todo o país, dentro de um compromisso de preservação ambiental e de segurança para todos.