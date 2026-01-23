Astros que figuram entre os mais belos do mundo

Por Flipar

Além de Michael B. Jordan, outros famosos costumam ter presença cativa nas seleções dos mais belos. São homens com variedade de estilos. E as listas, geralmente, incluem brasileiros. Apresentamos uma seleção de astros que aparecem com frequência na relação dos mais lindos do planeta. Veja se concorda.
Montagem Flipar

Toni Mahfud ? modelo, artista e influenciador alemão. Nascido em 2 de dezembro de 1994, em Hamburgo, destaca-se pelos traços simétricos, olhar expressivo e estética sofisticada.
reprodução instagram tonimahfud

Harry Styles ? cantor e ator britânico. Nascido em 1º de fevereiro de 1994, em Redditch, na Inglaterra, é conhecido pelo carisma natural, pelos traços delicados e pelo estilo ousado, que se tornaram marcas centrais de sua imagem.
Harry Styles tatuagem Brasil Reprodução Instagram

Ryan Reynolds ? ator canadense. Nascido em 23 de outubro de 1976, em Vancouver, destaca-se pelo sorriso marcante e pelo carisma descontraído, combinação que define sua imagem pública dentro e fora das telas.
Dick Thomas Johnson wikimedia commons

Paing Takhon ? modelo, ator e cantor de Mianmar. Nascido em 14 de setembro de 1996, em Yangon, destaca-se pelo porte atlético, traços marcantes e presença serena.
reprodução instagram paing_takhon

Hero Fiennes Tiffin ? ator britânico. Nascido em 6 de novembro de 1997, em Londres, destaca-se pelos traços delicados, olhar intenso e aparência juvenil.
reprodução instagram

Tyson Beckford ? modelo e ator americano. Nascido em 19 de agosto de 1970, no Bronx, em Nova York, destaca-se pelo porte atlético, mandíbula marcada e traços fortes que o consagraram na moda internacional.
Jgro888 wikimedia commons

Idris Elba ? ator britânico. Nascido em 6 de setembro de 1972, em Londres, chama atenção pelos traços marcantes, voz grave e presença elegante.
Reprodução/Instagram @idriselba

Sebastian Stan ? ator romeno-americano. Nascido em 13 de agosto de 1982, em Constança, na Romênia, destaca-se pelos traços angulosos, olhar intenso e versatilidade de estilo.
Reprodução do Instagram @imsebastianstan

Chris Evans ? ator americano. Nascido em 13 de junho de 1981, em Boston, destaca-se pelos traços clássicos, sorriso marcante e porte atlético.
ReproduÇão do Instagram @teamcevans

Shemar Moore ? ator e modelo americano. Nascido em 20 de abril de 1970, em Oakland, na Califórnia, chama atenção pelo porte atlético, traços fortes e cabeça raspada que se tornou marca registrada.
Georges Biard wikimedia commons

Christian Hogue ? modelo americano. Nascido em 25 de agosto de 1992, nos Estados Unidos, chama atenção pelos traços simétricos, olhar marcante e estética clássica, bastante associada a campanhas de moda e editoriais.
reprodução instagram

Robert Pattinson ? ator britânico. Nascido em 13 de maio de 1986, em Londres, destaca-se pelos traços angulosos, olhar melancólico e estilo discreto.
reprodução instagram robertpattinsonofficial

Mariano Di Vaio ? influenciador, empresário e modelo italiano. Nascido em 9 de maio de 1989, em Assis, destaca-se pela barba bem definida, traços clássicos e estilo elegante ligado ao universo da moda masculina.
Soniapiarulli wikimedia commons

Lee Ho?seok (Wonho) ? cantor sul-coreano. Nascido em 1º de março de 1993, em Seul, destaca-se pelo porte físico atlético, traços definidos e presença marcante no palco.
Reprodução do Instagram @official_wonh01

Tyrese Gibson ? ator, cantor e modelo americano. Nascido em 30 de dezembro de 1978, em Watts, Los Angeles, destaca-se pelo porte físico atlético, traços marcantes e presença confiante.
Brian Raimondi wikimedia commons

Adam Michael Rodriguez ? ator americano. Nascido em 2 de abril de 1975, em Yonkers, Nova York, chama atenção pelos traços fortes, barba marcante e estilo casual elegante.
reprodução rede sociais

Jamie Dornan ? ator e ex-modelo norte-irlandês. Nascido em 1º de maio de 1982, em Belfast, destaca-se pelos traços simétricos, olhar intenso e presença elegante.
Katmtan wikimedia commons

Regé-Jean Page ? ator britânico de origem zimbabuana. Nascido em 27 de abril de 1988, em Londres, chama atenção pelos traços simétricos, sorriso marcante e presença sofisticada.
Reprodução do Instagram @regejean

Troye Sivan ? cantor e ator australiano. Nascido em 5 de junho de 1995, em Joanesburgo, na África do Sul, destaca-se pelos traços delicados, visual andrógino e estilo contemporâneo.
Reprodução do Instagram @troyesivan

Lenny Kravitz ? cantor, compositor e multi-instrumentista americano. Nascido em 26 de maio de 1964, em Nova York, chama atenção pelos traços marcantes, estilo ousado e presença magnética.
reprodução instagram lennykravitz

Bang Chan ? cantor, produtor e líder do Stray Kids, sul-coreano naturalizado australiano. Nascido em 3 de outubro de 1997, em Seul, destaca-se pelo porte atlético, traços definidos e estilo casual esportivo.
Reprodução do Instagram @banngchan

Hill Harper ? ator e autor americano. Nascido em 17 de maio de 1966, em Iowa City, destaca-se pelos traços elegantes, sorriso discreto e postura refinada.
reprodução instagram

Xiao Zhan ? ator e cantor chinês. Nascido em 5 de outubro de 1991, em Chongqing, destaca-se pelos traços delicados, sorriso suave e presença elegante.
Reprodução Instagram xiaozhan.daytoy

Vinnie Hacker ? influenciador digital e modelo americano. Nascido em 14 de julho de 2002, em Seattle, chama atenção pelos traços jovens, olhar marcante e estilo urbano associado às redes sociais.
Reprodução do Instagram @wi__wi__wi

Zayn Malik ? cantor britânico. Nascido em 12 de janeiro de 1993, em Bradford, na Inglaterra, destaca-se pelos traços marcantes, olhar expressivo e estilo versátil.
Reprodução Instagram zayn

Omar Sy ? ator francês. Nascido em 20 de janeiro de 1978, em Trappes, destaca-se pelo sorriso marcante, porte elegante e carisma natural diante das câmeras.
Reprodução Instagram

Tom Holland ? ator britânico. Nascido em 1º de junho de 1996, em Londres, destaca-se pelos traços juvenis, porte atlético e carisma natural.
reprodução instagram

Michael Ealy ? ator americano. Nascido em 3 de agosto de 1973, em Silver Spring, Maryland, chama atenção pelos olhos claros, traços simétricos e presença serena.
reprodução instagram

Sam Heughan ? ator escocês. Nascido em 30 de abril de 1980, em Balmaclellan, destaca-se pelo porte atlético, traços fortes e presença clássica.
Reprodução Instagram samheughan

Tom Cruise ? ator americano. Nascido em 3 de julho de 1962, em Syracuse, Nova York, destaca-se pelos traços clássicos, sorriso marcante e energia física que atravessa diferentes fases da carreira.
Reprodução do Instagram @tomcruiseandthecruisers

Nishimura Riki (Ni-ki) ? cantor e dançarino japonês. Nascido em 9 de dezembro de 2005, em Okayama, destaca-se pelo porte atlético, traços definidos e presença marcante no palco.
Reprodução do Instagram @enhypeniki__

Corbin Bleu ? ator, cantor e dançarino americano. Nascido em 21 de fevereiro de 1989, em Brooklyn, Nova York, destaca-se pelos traços juvenis, sorriso aberto e energia vibrante.
reprodução instagram corbinbleu

Park Ji?min (Jimin) ? cantor e dançarino sul-coreano. Nascido em 13 de outubro de 1995, em Busan, destaca-se pelos traços delicados, olhar expressivo e elegância nos movimentos.
reprodução instagram jimin

Marlon Teixeira ? modelo brasileiro. Nascido em 16 de janeiro de 1991, em Florianópolis, destaca-se pelos traços marcantes, olhar intenso e porte atlético, muito associados à moda internacional.
Reprodução Instagram marlontx

Wi Ha-joon ? ator sul-coreano. Nascido em 5 de agosto de 1991, em Wando, destaca-se pelos traços fortes, olhar intenso e presença atlética.
Reprodução do Instagram @wi__wi__wi

Felix Kjellberg (PewDiePie) ? criador de conteúdo e empresário sueco. Nascido em 24 de outubro de 1989, em Gotemburgo, chama atenção pelos traços joviais, barba marcante e estilo casual que se consolidou ao longo da carreira digital.
Reprodução instagram pewdiepie

Brad Pitt ? ator americano. Nascido em 18 de dezembro de 1963, em Shawnee, Oklahoma, destaca-se pelos traços clássicos, sorriso marcante e versatilidade de estilo ao longo da carreira.

George Clooney ? ator americano. Nascido em 6 de maio de 1961, em Lexington, Kentucky, destaca-se pelos cabelos grisalhos, traços clássicos e elegância discreta.
Reprodução do Youtube Canal Promiflash

Veja mais Top Stories