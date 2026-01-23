‘Afundador de navios’ se prepara para submergir navio que transportou Marilyn Monroe e Walt Disney

Por Flipar
O transatlântico já transportou ícones como Marilyn Monroe, Walt Disney, Salvador Dali e Bill Clinton.
Mullane é só um entre 12 especialistas em afundar navios nos Estados Unidos e atua com uma equipe de mais de 30 pessoas.
O navio que vai ser afundado precisa passar por uma limpeza minuciosa, retirada de equipamentos, eliminação de fluidos e raspagem de tintas tóxicas para evitar qualquer impacto ambiental.
O desafio maior é fazer a embarcação afundar em posição vertical, como se ainda estivesse navegando.
Mullane deve ser o último a deixar o navio, já que é ele quem irá opera as válvulas que permitirão a entrada de água.
A embarcação cruzou o oceano a uma velocidade média de 66 km/h, marca considerada impressionante até para os dias atuais.