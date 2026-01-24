Ísis Valverde é indicada ao Framboesa de Ouro como Pior Atriz por filme com Sylvester Stallone

Por Flipar
Isis Valverde reagiu com bom humor lembrando da “brincadeira” feita pelo Framboesa de Ouro. E disse estar na mesma premiação de ninguém menos que Robert De Niro.
De fato, dois nomes premiados com o Oscar em Hollywood estão em 2026 na lista do Framboesa. Natalie Portman foi indicada na categoria de Pior Atriz por Fountain of Youth. E o ícone Robert De Niro aparece na lista de Pior Combinação em Cena (ele com ele mesmo) por The Alto Knights.
No dia 03/05/2025, aos 38 anos, Isis Valverde oficializou a união com o empresário Marcus Buaiz, 45, em cerimônia realizada na cidade de Jarinu, no interior de São Paulo.
Quatro dias depois, ela exibiu em vídeo no Instagram o luxuoso anel de casamento. Na véspera, ela já havia aparecido com a joia no dedo durante evento de lançamento de livro do marido.
Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram no civil no dia 24 de dezembro de 2024, véspera de Natal. Segundo o GShow, a cerimônia foi discreta, contando apenas com familiares.
O namoro entre eles teve início em 2023. Na época, o casal foi fotografado na Paris Fashion Week. Isis Valverde é mãe de Rael, fruto do casamento com o modelo André Rezende. Já Marcus Buais tem dois filhos, José Marcus e João Francisco, ambos nascidos durante a união com a cantora Wanessa Camargo.
Isis Nable Valverde nasceu em Aiuruoca, cidade no interior de Minas Gerais com cerca de 5 mil habitantes. Quando era adolescente, mudou-se para a casa dos tios, na capital Belo Horizonte, onde começou a estudar teatro e trabalhar como modelo, principalmente fotográfica.
Em 2005, Isis fez testes para um papel na novela “Belíssima”, da Rede Globo. No entanto, não obteve sucesso na seleção, que aprovou Paolla Oliveira para interpretar Giovana. A atriz, então, seguiu na busca de uma oportunidade.
No ano seguinte, ela fez a estreia na TV interpretando a misteriosa Ana do Véu em “Sinhá Moça”, também na Rede Globo. Assim começou sua carreira de destaque na emissora.
Em 2010, Valverde interpretou Marcela em “Ti-Ti-Ti”, uma jovem romântica com o coração dividido por dois homens. Foi um de seus grandes papéis e o público também ficou dividido: uns torciam para ela ficar com Edgar (Caio Castro) e outros com Renato (Guilherem Winter).
Esses não foram os únicos trabalhos de Isis Valverde na TV Globo. A atriz também acumula participações em séries na emissora. A primeira delas foi em 2012, quando interpretou a personagem Catarina no episódio “A Culpada de BH”, em “As Brasileiras”.
Em 2013, ela interpretou Sereia, uma cantora baiana de axé que é assassinada durante o Carnaval na série “O Canto da Sereia”. Para este papel, a atriz aprendeu a cantar e se inspirou em Ivete Sangalo.
No ano seguinte, ela participou da série “Amores Roubados”, em que interpretou Antônia, uma das protagonistas da trama.
Em 2023, ela protagonizou o filme “Ângela” no papel da socialite Ângela Diniz, que foi assassinada em 1976. Ela tem se dedicado ao cinema e trabalhou recentemente como produtora de dois longas e também gravou uma série ao lado de Sérgio Machado.
Ainda em 2023, Isis Valverde agitou o mundo do entretenimento ao criar um fundo com R$ 40 milhões para apoiar projetos de cinema. O apoio financeiro vem tanto da própria atriz quanto de investidores do setor.
O filme Alarum, pelo qual ela é indicada ao Framboesa, estreou em janeiro de 2025 nos Estados Unidos, e em
abril no Brasil. É dirigido por Michael Polish e estrelado por Sylvester Stallone, que também produziu o longa.
O filme, que está no streaming, é um suspense sobre um casal de espiões dos Estados Unidos. Esse é o primeiro trabalho internacional na carreira de Isis, que chegou a passar uma temporada no exterior em 2022 para estudar.