Após missão histórica, Sunita Williams encerra carreira espacial

Em três missões, Williams acumulou 608 dias em órbita, o segundo maior tempo entre astronautas da agência. Também entrou para a história como a mulher com mais horas em caminhadas espaciais e a primeira pessoa a correr uma maratona no espaço.
?Suni Williams foi uma pioneira nos voos espaciais tripulados?, afirmou o administrador da Nasa, Jared Isaacman.
Recentemente, Sunita revelou ao jornal ?The Mail? ter esquecido como fazer várias atividades básicas, inclusive andar.
“Agora mesmo estou tentando lembrar como é andar. Nesse tempo todo, eu não andei. Não sentei. Não deitei”, disse ela, declarou Williams, em uma videochamada, em Massachusetts.
Em dezembro, a Nasa anunciou um atraso no lançamento da missão tripulada SpaceX Crew-10 para resgatar Suni Williams e seu colega Barry Butch Wilmore.
Porém, no trajeto a cápsula sofreu falhas no propulsor e teve vazamentos de hélio antes de chegar à Estação Espacial Internacional (ISS). Diante disso, a Nasa adotou cautela para o retorno e o fim da missão tinha sido adiado para a última semana de fevereiro de 2025.
A cápsula da Boeing retornou para a Terra sozinha no mês de setembro. A Nasa firmou um plano de contingência com a SpaceX, do empresário Elon Musk, para que a dupla pudesse fazer o caminho de volta em nave da empresa.
Em 10/07, os astronautas disseram em entrevista coletiva – transmitida ao vivo direto da Estação – que estavam confiantes em um retorno tranquilo à Terra. ?Eu tenho um sentimento muito bom no meu coração de que a espaçonave nos trará para casa, sem problemas”, afirmou Williams.
Suni Williams era astronauta da Nasa desde 1998. Ela é a segunda mulher com maior tempo de caminhada no espaço: 50 horas e 40 minutos. Como integrante da tripulação do NEEMO2, ela chegou a passar 9 dias submersa no laboratório submarino Aquarius, da Nasa.
Como aviadora naval, cargo que passou a ocupar em 1989, ela serviu no Esquadrão de Combate de Helicópteros nos Estados Unidos, participando de missões no Mediterrâneo, Mar Vermelho e Golfo Pérsico.
Em setembro de 1992, Suni Williams participou de operações de resgate às vítimas do Furacão Andrew em Miami, Flórida.
A americana Christina Koch, aliás, tem o recorde feminino de dias consecutivos no espaço: 328. Foram 5.248 órbitas da Terra e 223 milhões de quilômetros percorridos, segundo o jornal britânico The Guardian.