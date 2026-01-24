Maria Rita anuncia novo projeto e retoma repertório de Elis Regina

Por Flipar
Com estreia marcada para 13 de março, o trabalho é o primeiro lançamento da artista desde o EP ?Desse jeito?, de 2022. Até agora, ela vinha concentrando suas atividades na turnê ?Samba de Maria?, iniciada em 2015 e registrada em álbum ao vivo em 2023.
Recentemente, a participação de Maria Rita em ?Latinoamérica?, do Calle 13, colocou a brasileira no topo da lista da Rolling Stone em espanhol, que elegeu a faixa como a melhor canção em espanhol do século 21. Lançada em 2011, a música celebra identidade, diversidade e resistência latino-americana.
A revista avaliou não apenas números de streaming, mas impacto cultural, debates gerados e relevância simbólica. ?Latinoamérica? se tornou referência crítica da música latina contemporânea, unindo vozes e ritmos que atravessam fronteiras.
Uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea, a cantora Maria Rita celebrou seu 48º aniversário em 9 de setembro de 2025.
Maria Rita Camargo Mariano nasceu em São Paulo no dia 9 de setembro de 1977.
Ela é filha da lendária cantora Elis Regina e do renomado pianista e arranjador César Camargo Mariano. Elis
morreu em 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos de idade.
A família de artistas se estende para os quatro irmãos, o produtor musical João Marcello Bôscoli, o cantor Pedro Mariano, o baixista Marcelo Camargo Mariano e a cantora Luísa Camargo Mariano.
A sua Infância foi marcada pela perda precoce da mãe. Elis Regina, uma das mais importantes cantoras da história da música brasileira, morreu quando a filha tinha apenas quatro anos.
Quando tinha três anos, ela foi homenageada na música ?Maria Rita?, composta pelo pai e incluída no disco ?Samambaia?, obra de César Camargo Mariano ao lado do violonista Hélio Delmiro.
Aos 16 anos, Maria Rita acompanhou o pai a Nova Iorque. Ela morou por oito anos nos Estados Unidos, onde se formou em Comunicação Social e Estudos Latino-Americanos na Universidade de Nova Iorque.
Ela retornou ao Brasil em 2001, quando trabalhou com a produção de shows do irmão Pedro Mariano e iniciou sua caminhada artística.
Maria Rita começou a cantar profissionalmente com apoio de grandes nomes como Milton Nascimento, que a convidou para participar de seu disco ?Pietá?, em 2002.
No disco de Milton, ela participou das faixas “Tristesse”, “Voa Bicho” e “Vozes do Vento”, além de participar de shows da turnê homônima.
Em 2003, ela lançou seu primeiro disco, ?Maria Rita?, com hits como ?A Festa?, ?Encontros e Despedidas? – tema da novela ?Senhora do Destino? -, ambas de Milton Nascimento, ?Cara Valente? e ?Menininha do Portão?.
O álbum, que também trazia duas canções de Rita Lee – ?Agora Só Falta Você? e ?Pagu? -, vendeu mais de 1 milhão de cópias.
Esse primeiro disco foi lançado em mais de 30 países e rendeu o Disco de Platina Triplo no Brasil e Platina em Portugal. Já o DVD homônimo vendeu 180 mil cópias.
Em 2004, Maria Rita recebeu o Grammy Latino de Revelação do Ano, Melhor Álbum de MPB e Melhor Canção em Português, consolidando seu nome na música brasileira.
No transcorrer de sua trajetória, Maria Rita acabou transitando por gêneros diversos até se estabelecer mais firmemente no samba. Em 2007, ano em que se mudou para o Rio de Janeiro, lançou o álbum ?Samba Meu?.
Outros álbuns marcantes da carreira da artista são ?Coração a Batucar?, de 2014, com sambas inéditos de Arlindo Cruz e outros compositores, e ?Amor e Música?, de 2018, um registro ao vivo de show em São Paulo.
Com uma carreira de mais de duas décadas, Maria Rita já participou de grandes eventos, como o Montreux Jazz Festival. Em 2019, no palco suíço, ela reeditou ao lado do Quarteto Jobim o aclamado álbum ?Elis e Tom?, de 1974.
Ela também se apresentou na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos, em 2016, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
Em 2022, ela comandou uma roda de samba em um dos palcos do Rock in Rio. Anos antes, em 2017, também no badalado festival, ela participou tributo a Ella Fitzgerald ao lado de Melody Gardot.
Entre 2003 e 2004, Maria Rita foi casada com o diretor de cinema Marcus Baldini, com quem teve o filho Antônio.
Em 2011, ela iniciou relacionamento com o músico Davi Moraes. Juntos, eles tiveram a filha Alice, nascida em 2012. O casal se separou em 2019.
Apesar da comparação inevitável com a mãe, Maria Rita consolidou uma carreira com estilo próprio que rendeu inúmeros prêmios, além do reconhecimento de público e crítica.