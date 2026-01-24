Pra quem não viu: Atriz fala de ‘choque de idades’ ao beijar Brad Pitt

Os dois trabalharam juntos no filme Guerra Civil (2024), dirigido por Alex Garland, no qual interpretam jornalistas em meio a um conflito armado nos Estados Unidos. A experiência em cena reforçou a admiração de Dunst pelo profissionalismo e pela entrega de Moura.
Naquela ocasião, Dunst divulgava o filme “Entrevista com o Vampiro” (1994), no qual contracenou com Brad Pitt e teve que beijá-lo como parte das filmagens.
Dirigido por Neil Jordan e baseado no romance homônimo de Anne Rice, publicado em 1976, ?Entrevista com o Vampiro? é sobre um jornalista que entrevista um vampiro que decide contar sua história para o mundo.
Kirsten Dunst nasceu em 30 de abril de 1982 em Point Pleasant, uma cidade costeira em Nova Jersey, conhecida por suas praias e o calçadão à beira-mar. Oferece atrações como pesca, restaurantes e parques de diversões, sendo um destino turístico popular no verão.
Ela começou sua carreira como atriz infantil aparecendo em vários filmes, incluindo “Entrevista com o Vampiro” (1994), “Jumanji” (1995) e “Teenagers: As Apimentadas” (2000).
Dunst ganhou fama internacional por seu papel como Mary Jane Watson na trilogia “Homem-Aranha” (2002-2007).
Dunst também apareceu em vários outros filmes de sucesso, incluindo “As Virgens Suicidas” (1999), “Maria Antonieta” (2006) e “Ataque dos Cães” (2021). A atriz já recebeu vários prêmios por seus trabalhos, incluindo indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por “Melancolia” (2011).
Na TV, a atriz também já teve papel de destaque e foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação na segunda temporada de ?Fargo? (2015).
Dunst também se tornou produtora de cinema e lançou sua própria empresa, chamada ?Wooden Spoon Productions?.
A atriz também é conhecida por seu trabalho filantrópico e é embaixadora da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), uma agência da ONU que promove os direitos e o bem-estar de crianças e adolescentes. Atua em áreas como saúde, educação, proteção e emergência em mais de 190 países.
Kirsten Dunst é casada com o ator Jesse Plemons, com quem já atuou. Eles estão juntos desde 2022 e têm dois filhos. Jesse é conhecido por papéis em séries como Breaking Bad e Fargo, além de filmes como The Power of the Dog. Ele é aclamado por sua versatilidade e atua em produções de drama e suspense.
