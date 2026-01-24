Ficou na história da TV: Diretor teve que assumir papel em novela depois da prisão de ator

Por Flipar
Por isso, o diretor da novela, Régis Cardoso, assumiu o papel: um marinheiro. Para que o público não percebesse, ele só aparecia de costas, com as roupas características do personagem. Régis contou essa história em seu livro “No Princípio Era o Som”.
Régis foi um grande diretor de novelas e morreu aos 70 anos, de pneumonia, em 2005. Ele foi casado de 1961 a 1972 com a atriz Susana Vieira. Deixou um vasto currículo com trabalhos de 1966 a 1995.
Mário Lago foi ator, radialista, compositor, escritor, poeta e advogado. Ele foi autor de sambas populares como “Ai! que saudade da Amélia” e “Atire a primeira pedra”, em parceria com Ataulfo Alves, nos anos 1940 e 1950.
Entre 1963 e 2001, fez dezenas de novelas. A último foi “O Clone”, em que viveu o Doutor Molina. Mário era fumante e morreu em 30/5/2002, aos 90 anos, de enfisema pulmonar.
A vida das celebridades nem sempre é glamourosa ? algumas já enfrentaram a justiça e até passaram tempo atrás das grades. Relembre, além de Mário Lago, alguns casos marcantes de famosos que foram presos no Brasil e no exterior.
Lindsay Lohan ? A atriz norte-americana ficou tão conhecida por seus talentos quanto por seus problemas com a Justiça. Ela foi presa diversas vezes entre 2007 e 2011 por dirigir embriagada, posse de drogas e violação de liberdade condicional.
Paris Hilton ? A socialite foi presa em 2006 por dirigir bêbada e novamente em 2007 por violar sua liberdade condicional.
Justin Bieber ? O cantor canadense foi preso algumas vezes em 2014 em Miami por vários motivos diferentes: dirigir sob efeito de substâncias (com a carteira vencida), resistência à prisão, participar de um racha e até por agredir um motorista.
Winona Ryder ? Em 2001, a atriz de “Stranger Things” foi presa por furtar roupas e acessórios em uma loja de luxo em Beverly Hills. Ela foi condenada a três anos de liberdade condicional, além de pagar multas e realizar serviço comunitário.
Wesley Snipes ? O astro da franquia “Blade” foi condenado em 2010 por não pagar milhões de dólares em impostos. Ele passou três anos na prisão antes de ser liberado em 2013.
Mike Tyson ? O ex-campeão mundial de boxe foi condenado a seis anos de prisão por estupro em 1992, mas cumpriu apenas três antes de ser liberado. Ele sempre alegou inocência e reconstruiu sua carreira após esse período.
Snoop Dogg ? Foi preso diversas vezes nos anos 1990, por posse de armas e drogas, e chegou a ser julgado por homicídio, embora por essa tenha sido inocentado.
Mark Wahlberg ? Antes da fama, o ator foi preso aos 16 anos por ataque violento (chegou a deixar um homem inconsciente e cegou outro de um dos olhos) e motivado por preconceito racial. Ele cumpriu 45 dias de prisão.
Bruno Mars ? O cantor havaiano foi preso em 2010 em Las Vegas por posse de cocaína. Ele se declarou culpado e cumpriu serviços comunitários.
Bill Cosby ? Em 2018, o comediante foi condenado a 10 anos de prisão por pelo menos três acusações de assédio. Em 2021, a Suprema Corte da Pensilvânia anulou a sentença por alegar erros na validação das acusações pela promotoria.
Shailene Woodley ? A atriz de “Divergente (2014) foi presa em 2016 durante protestos contra o oleoduto Dakota Access Pipeline, nos EUA. Ela foi detida por invasão de propriedade privada, mas seu ato acabou atraindo atenção para a causa ambiental.
Jane Fonda ? A atriz foi presa várias vezes, em 2019, por participar de protestos políticos. Mas já tinha um precedente: em 1970, foi pra cadeia após chutar um policial durante uma manifestação.
Mel Gibson ? O astro de “Coração Valente” (1995) foi preso em 2006, no Malibu, após ser pego dirigindo bêbado e fazer comentários antissemitas durante a abordagem policial.
Jay-Z ? Antes de se tornar um magnata da música, Jay-Z foi preso em 1999 por esfaquear um produtor de discos, em um episódio envolvendo disputas no meio musical. Ele se declarou culpado e recebeu liberdade condicional.
Chris Brown ? O rapper foi condenado a cumprir 5 anos em liberdade condicional e serviços comunitários por ter agredido fisicamente a ex-namorada e também cantora, Rihanna.
R. Kelly ? Em 2022, o rapper foi condenado a 30 anos de prisão após diversas acusações de extorsão e tráfico humano envolvendo abuso de menores.
Russell Crowe ? Em 2005, o ator ficou furioso por não conseguir fazer uma ligação para a Austrália e arremessou o telefone do hotel num funcionário. Foi preso, mas depois pagou fiança e uma indenização à vítima.
Michelle Rodriguez – A atriz conhecida pela franquia “Velozes e Furiosos” foi presa em 2006 a por dirigir embriagada e, dois anos depois, por violar a liberdade condicional que tinha recebido.