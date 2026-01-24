Ilha que afundou na costa brasileira tinha tamanho da Islândia

Por Flipar
Atualmente, a região está afundada a cerca de 650 metros abaixo da superfície do mar. Essa descoberta pode apoiar a solicitação do Brasil para expandir suas fronteiras marítimas nessa área.
Agora, uma nova pesquisa examinou a composição do material e confirmou que a argila não poderia ter se formado debaixo d’água.
Esse tipo de solo normalmente se desenvolve em condições ao ar livre, onde há calor e umidade tropicais.
Antes de descobrirem a argila, os cientistas chegaram a ir em uma expedição na área usando o navio de pesquisa brasileiro Alpha Crucis, em 2018.
Aproximadamente oito meses mais tarde, os pesquisadores retornaram à região a bordo do RRS Discovery do Centro Oceanográfico Nacional.
Para coletar amostras da argila vermelha, a equipe contou com um veículo controlado remotamente (ROV), presente no navio.