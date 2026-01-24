O poder que envolve Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael

Por Flipar
O título de arcanjo indica sua posição elevada na hierarquia celeste, sendo responsáveis por revelar a proximidade salvífica de Deus, mas, ao mesmo tempo, conservar a transcendência e o mistério de Deus.
Assim, na Bíblia, cada um possui uma missão específica e é lembrado de forma diferente: Miguel, o Adversário de Satanás, Gabriel, o Anunciador e Rafael, o Ajudante.
São Miguel é o Príncipe que luta contra o mal. Conhecido como protetor da fé e da Igreja, São Miguel é conhecido pelo poder da Intercessão e é venerado em todos os cantos do mundo. Seu nome significa ?Quem é como Deus??. Diversos santuários e catedrais lhe são dedicados.
Em todo o mundo, catedrais, santuários, mosteiros e capelas são dedicados ao Arcanjo Miguel. Seu nome vem da expressão hebraica Mi-ka-El, que significa ?quem é como Deus??. Pela devoção secular, é representado como o Anjo guerreiro, com a espada desembainhada.
Uma das histórias mais conhecidas ocorreu em 13 de outubro de 1884. Após celebrar a Missa na Capela Vaticana, o Papa Leão XIII ficou imóvel por cerca de dez minutos. Em seguida, ele se dirigiu ao seu escritório e, de imediato, redigiu uma oração ao Arcanjo Miguel.
Pouco depois, entregou o texto ao Secretário e ordenou que enviasse a todos os bispos do mundo para ser rezado ao final da Missa. O pontífice relatou, então, ter presenciado, naquele breve intervalo, uma visão de legiões de demônios tentando destruir a Igreja, até que a intervenção poderosa e decisiva de São Miguel a protegeu.
Gabriel é mencionado diversas vezes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Reconhecido como mensageiro por excelência, é padroeiro das comunicações e também da Rádio Vaticano.
No Livro do profeta Daniel, Gabriel aparece para interpretar visões misteriosas e anunciar eventos futuros.. No Evangelho de Lucas, informa a Zacarias sobre o nascimento de seu filho João.
Durante uma parada no rio Tigre, um grande peixe atacou Tobias. Assustado, ele foi encorajado pelo viajante, o Arcanjo Rafael disfarçado, a capturá-lo. Após seguir as instruções, Tobias retirou o coração, o fígado e a bílis do peixe, e as guardou no alforje.
Após o casamento, Tobias voltou à casa do pai e quis recompensar o viajante. Rafael, então, revelou sua verdadeira identidade e explicou que, por causa das orações e da caridade da família, fora enviado por Deus para curá-los e guiá-los e disse: ?Eu sou Rafael, um dos sete Anjos sempre prontos para entrar na presença da majestade do Senhor.?
Nesta mesma data, também são recordados diversos santos e beatos, entre eles Santo Eutíquio, mártir na Trácia; Santa Rípsimes e suas companheiras, na Armênia; São Fraterno, bispo de Auxerre; São Ciríaco, anacoreta na Palestina; São Ludovino, bispo de Tréveris; São Adelrico, eremita na Suíça; e São Maurício, abade.