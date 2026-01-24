Os astros mais azedos de Hollywood

Por Flipar
Alguns nomes se tornaram conhecidos não apenas pelo talento, mas também por episódios de temperamento explosivo, exigências fora do comum e desentendimentos com colegas e diretores. O Flipar mostra a seguir exemplos que ganharam as manchetes!
Jared Leto – Vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por ?Clube de Compras Dallas? e vocalista da banda Thirty Seconds to Mars, o ator já foi alvo de polêmicas. Durante as filmagens de ?Esquadrão Suicida?, em que interpretou o Coringa, Leto teria enviado presentes inusitados e desconfortáveis aos colegas de elenco, como ratos vivos e objetos excêntricos, em nome da ?imersão? no personagem.
Megan Fox – Alçada ao estrelato com ?Transformers?, tem carreira marcada também por polêmicas nos bastidores. A atriz protagonizou desentendimentos públicos com o diretor Michael Bay, a quem chegou a comparar a Hitler e Napoleão Bonaparte em entrevistas, o que levou à sua saída da franquia.
Val Kilmer – Reconhecido por papéis marcantes em ?Top Gun? e ?Batman Eternamente?, o ator, que morreu em abril de 2025, ganhou fama de ser complicado e ter comportamento explosivo nos bastidores. O diretor Joel Schumacher chegou a chamá-lo de ?infantil e impossível? em certas ocasiões.
Shia LaBeouf: Revelado ainda jovem pela Disney e consagrado em blockbusters como ?Transformers?, o ator também chamou atenção por comportamentos polêmicos, com prisões por brigas e distúrbios em locais públicos, além de episódios de instabilidade em sets de filmagem.
Katherine Heigl: Conhecida pelo papel de destaque em ?Grey?s Anatomy? e por sucessos de bilheteria como ?Ligeiramente Grávidos?, a atriz ganhou fama de difícil em Hollywood. Ficou marcada por declarações críticas a projetos dos quais participou, atingindo diretores e roteiristas.
Lindsay Lohan – Ícone adolescente dos anos 2000, brilhou em filmes como ?Sexta-Feira Muito Louca? e ?Meninas Malvadas?. No auge da carreira, porém, ganhou fama de indisciplinada nos bastidores. Eram frequentes relatos de atrasos em gravações, festas que se estendiam até altas horas e problemas com drogas e álcool.
Charlie Sheen – Estrela de sucessos como ?Platoon? e da série ?Two and a Half Men?, foi um dos atores mais bem pagos da televisão americana. No entanto, sua carreira ficou marcada também pela fama de ?bad boy?. Durante as gravações de ?Two and a Half Men?, seus desentendimentos com o criador Chuck Lorre chegaram ao ponto de levar à sua demissão da série em 2011.
Marlon Brando – Considerado um dos maiores atores do século 20, teve a genialidade acompanhada de episódios de temperamento difícil. Durante as filmagens de ?Apocalypse Now?, de Francis Ford Coppola, chegou ao set acima do peso, sem ter lido o roteiro e fazendo exigências que atrasaram o trabalho. Histórias semelhantes marcaram outros projetos.
Edward Norton: Aclamado pela crítica em filmes como ?As Duas Faces de um Crime? e ?Clube da Luta?, construiu uma reputação de ator brilhante e versátil. Porém, também ganhou fama de controlador nos bastidores. No entanto, é conhecido por interferir em roteiros e até em processos de edição, o que teria causado atritos com diretores e estúdios.
Bruce Willis – Astro consagrado de inúmeros sucessos de ação, construiu uma carreira sólida em Hollywood, mas também acumulou relatos de comportamento difícil nos bastidores. Diretores e colegas já apontaram que podia ser ríspido em sets de filmagem, com pouca paciência para refazer cenas.
Teri Hatcher: Conhecida por seu papel em ?Desperate Housewives?, também ficou marcada por rumores de conflitos nos bastidores. Durante os anos de gravação, a imprensa norte-americana noticiou desentendimentos frequentes com outras atrizes do elenco, o que teria abalado o clima nas filmagens.
Russell Crowe – Vencedor do Oscar por ?Gladiador? o ator neozelandês também tem fama de temperamental. Ao longo da carreira, acumulou episódios de explosões de fúria, inclusive fora dos sets. Nos bastidores, relatos dão conta de discussões intensas com diretores e colegas.
Sean Young – Reconhecida por papéis marcantes em ?Blade Runner? e ?Sem Saída?, ficou conhecida também por polêmicas fora das telas. Sua insistência em conquistar o papel da Mulher-Gato em ?Batman: O Retorno? – chegando a aparecer de surpresa em programas de TV fantasiada como a personagem – virou um dos episódios mais comentados de sua trajetória.
Jennifer Lopez – Cantora e atriz de enorme sucesso, com trabalhos marcantes em filmes como ?Selena? e ?As Golpistas?, ganhou fama de exigente e temperamental nos bastidores. A estrela é conhecida por manter longas listas de exigências em contratos e apresentações, além de colecionar relatos de atritos com colegas e diretores.
Chevy Chase – Ícone da comédia americana, foi um dos grandes nomes do ?Saturday Night Live?. No entanto, colegas de elenco relataram comportamentos ríspidos e explosões nos bastidores, incluindo o set da série ?Community?, da qual acabou afastado após desentendimentos constantes com a equipe e acusações de comentários ofensivos.
Steven Seagal – Astro dos filmes de ação dos anos 1990, conquistou fama internacional com seu estilo único de artes marciais. Porém, sua carreira também foi cercada de polêmicas e relatos de comportamento problemático. Nos bastidores, diretores e colegas já mencionaram sua postura autoritária e episódios de grosseria.