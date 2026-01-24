Paredão de esculturas é atração no sul do Brasil

Por Flipar

Esta galeria a céu aberto foi esculpida nas rochas que margeiam a rua Etienne Stawiarski, às margens do Rio Tubarão, no pequeno município de Orleans.
As obras foram idealizadas pelo artista José Fernandes, apelidado de ?Zé Diabo?, em colaboração com o Padre João Leonir Dall?Alba.
O projeto começou em 1980 e transformou um paredão rochoso em um monumento que mistura arte sacra e história brasileira.
O paredão havia sido aberto durante a construção da ferrovia Dona Tereza Cristina, em 1884.
Dos 26 painéis planejados, nove foram parcial ou totalmente concluídos até 1989. Depois, as obras foram paralisadas por falta de verba.
Apesar de não ser oficialmente tombado, o paredão é reconhecido pela comunidade como um símbolo cultural do município de Orleans.
Anualmente, equipes do Museu ao Ar Livre Princesa Isabel e do Unibave, com apoio da prefeitura, realizam manutenções para evitar degradação pela vegetação e erosão.
Um dos painéis, chamado ?A primeira Missa no Brasil?, retrata caravelas, portugueses, uma arca, um altar e uma cruz, além da figura de Frei Henrique de Coimbra.
Outro painel, chamado ?A criação do homem?, levou quase um ano para ficar pronto.
Na ?Passagem do Mar Vermelho? foi esculpido Moisés conduzindo o povo Hebreu pelas terras do faraó ? é considerado o painel mais trabalhoso feito pelo artista.
Uma curiosidade é que o 9º e último painel, ?O Nascimento de Cristo?, teria dimensões impressionantes, mas acabou não sendo finalizado.
Localizada no sul de Santa Catarina, Orleans é um município acolhedor com cerca de 24 mil habitantes e repleto de história.
Fundada em 1913, a cidade recebeu esse nome em homenagem ao conde d’Eu, Gastão de Orleans, marido da Princesa Isabel.
Colonizado por imigrantes europeus ? principalmente italianos, alemães, poloneses e outros ? Orleans preserva forte tradição cultural e arquitetônica ligada à imigração.
A cidade é conhecida como a ?Capital da Cultura? catarinense.
Entre suas instituições culturais destaca-se a Academia Orleanense de Letras, fundada em 1981 e considerada a segunda mais antiga do estado.
Turisticamente, Orleans é impulsionada por atrativos como o Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, que preserva e expõe a história dos primeiros colonos, com construções e objetos da época.
Além disso, a icônica Paróquia Santa Otília, construída em estilo gótico tardio, é cartão?postal da cidade com sua torre de quase 54?m e interior decorado com altar de mogno.
