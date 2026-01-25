Brasil tem maior cratera da América do Sul causada por impacto de meteoro

Por Flipar
O Domo abrange os municípios de Araguainha e Ponte Branca, em Mato Grosso, estendendo-se até Alto Araguai em e Mineiros (GO).
Essa é uma região predominantemente rural, com economia baseada na agropecuária, especialmente na criação de gado e no cultivo de soja, milho e outras culturas de grãos.
A formação ocorreu há cerca de 254 milhões de anos, no início da era Mesozóica, quando um asteroide com cerca de 4 km de diâmetro colidiu com a Terra a uma velocidade estimada entre 14 e 16 km por segundo.
Hoje, o local é reconhecido como um dos 100 principais sítios geológicos do mundo pela International Union of Geological Sciences (IUGS), ligada à Unesco.
Foram encontrados minerais deformados, como o zircão, o que confirmou a origem da cratera.
Apesar disso, o meteoro não teve magnitude suficiente para causar uma extinção em massa global, como o evento que levou ao fim dos dinossauros milhões de anos depois.