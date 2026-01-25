Santa Catarina brilha no turismo e ganha o prestigiado ‘Oscar das praias’

Por Flipar
A certificação é coordenada pela Foundation for Environmental Education (FEE), presente em mais de 50 países, e posiciona Balneário Piçarras como referência global em turismo sustentável.
Com apenas 6,7 quilômetros de extensão, Balneário Piçarras conseguiu certificar toda sua orla ? um feito raro e admirável, que reforça o compromisso da cidade com a preservação ambiental.
Localizada entre a Rua Carolina Wiliam Cunha e a Rua Canto do Sol, a Praia da Ponta do Jacques é conhecida por suas águas limpas e tranquilas, ideais para famílias e banhistas exigentes.
Entre a Rua Canto do Sol e a Avenida Getúlio Vargas, a faixa litorânea da Praia de Piçarras combina beleza natural com infraestrutura turística, sendo uma das mais visitadas da cidade.
Situada entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Alexandre Guilherme Figueredo, a Praia Central é o coração da cidade, com calçadão, quiosques e atividades culturais.
Entre a Rua Alexandre Guilherme Figueredo e o Rio Piçarras, a Praia da Barra do Rio Piçarras encanta pela paisagem fluvial e marinha, sendo ponto de encontro de pescadores e turistas.
Todas as quatro praias de Balneário Piçarras estão devidamente certificadas para a temporada 2025/2026, mantendo, portanto, um histórico de excelência desde 2018.
Monitoramentos constantes garantem que as águas das praias estejam sempre próprias para banho, com índices de balneabilidade entre os melhores do país.
As praias contam com postos de guarda-vidas, sinalização adequada, rampas de acesso e estrutura para pessoas com deficiência, promovendo inclusão.
A cidade protege espécies marinhas e costeiras, com ações de monitoramento e educação ambiental voltadas à comunidade e aos turistas.
Hotéis, pousadas, restaurantes e comércio local se alinham ao padrão de qualidade exigido pelo selo, oferecendo conforto sem agredir o meio ambiente.
Desse modo, o Brasil terá 60 destinos com Bandeira Azul na temporada 2025/2026, reafirmando sua liderança na América do Sul em turismo sustentável.
O litoral de São Paulo, aliás, foi contemplado com quatro praias ou marinas certificadas, mostrando que o estado também avança na pauta ambiental.
Balneário Piçarras é parada obrigatória para quem busca praias limpas, seguras e sustentáveis ? um verdadeiro paraíso ecológico no Sul do Brasil.