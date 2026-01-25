Ariranha gigante volta a aparecer nas Ã¡guas do Cone Sul apÃ³s dÃ©cadas de ausÃªncia

Por Flipar

A presenÃ§a confirmada desse grande mustelÃ­deo revela um avanÃ§o importante para a biodiversidade sul-americana, jÃ¡ que sua atuaÃ§Ã£o como predador ajuda a restabelecer o equilÃ­brio natural dos pÃ¢ntanos.
- Flickr Roger Sargent

Esse retorno sÃ³ se concretizou graÃ§as ao trabalho coordenado por diversas instituiÃ§Ãµes, sob lideranÃ§a da Rewilding Argentina.
ReproduÃ§Ã£o

Desde 2017, a organizaÃ§Ã£o de conservaÃ§Ã£o sem fins lucrativos conduz um amplo esforÃ§o de resgate e reintroduÃ§Ã£o da espÃ©cie no paÃ­s.
Imagem de Stefan Weiss por Pixabay

O projeto precisou de uma logÃ­stica complexa, acordos internacionais e manuseio especializado para reintroduzir a espÃ©cie.
Flickr Juvenil Cares

A primeira famÃ­lia foi solta no Parque Nacional IberÃ¡, local que se estabeleceu como um modelo global de restauraÃ§Ã£o de fauna na AmÃ©rica do Sul.
Joshua Stone/WikimÃ©dia commons

O processo de reintroduÃ§Ã£o exigiu planejamento cuidadoso, incluindo a seleÃ§Ã£o de casais para reproduÃ§Ã£o e adaptaÃ§Ãµes comportamentais antes da libertaÃ§Ã£o.
Imagem de Tanja Richter por Pixabay

Para que tudo funcionasse, foi necessÃ¡ria a construÃ§Ã£o de estruturas de quarentena especÃ­ficas, alÃ©m de um monitoramento contÃ­nuo apÃ³s a soltura.
Muhammad por Pixabay

TambÃ©m houve treinamento para que os animais voltassem a identificar e capturar presas nativas.
Flickr Jorge Vieira

AlÃ©m disso, o aumento nos avistamentos estÃ¡ incentivando a criaÃ§Ã£o de novos percursos para guias locais, ampliando o retorno econÃ´mico gerado pelo ecoturismo.
DivulgaÃ§Ã£o/ICMBio

Sua distribuiÃ§Ã£o geogrÃ¡fica abrange biomas do Brasil (AmazÃ´nia, Pantanal, Cerrado e Mata AtlÃ¢ntica), o leste dos Andes atÃ© o norte da Argentina.
F. Muhammad por Pixabay

Elas vivem em ambientes de Ã¡gua doce, como rios e lagos de pouca correnteza, que muitas vezes inundam sazonalmente.
F. Muhammad por Pixabay

Ã‰ um animal extremamente comunicativo: emite uma grande variedade de sons para alertar sobre perigos, coordenar atividades e reforÃ§ar laÃ§os sociais.
- Flickr Allan Hopkins

Como predador de topo na cadeia alimentar, sua dieta Ã© carnÃ­vora, baseada principalmente em peixes, mas tambÃ©m pode incluir crustÃ¡ceos e moluscos.
Flickr GENIVAL GONZAGA

Ocasionalmente, pode incluir pequenos vertebrados, como mamÃ­feros, ovos, aves aquÃ¡ticas, e atÃ© mesmo presas maiores como tartarugas, cobras e jacarÃ©s.
Flickr Leigh Sherratt

A espÃ©cie Ã© territorial e marca as margens dos rios com secreÃ§Ãµes odorÃ­feras, deixando claro aos rivais os limites de seu espaÃ§o.
Flickr Ana Carolina Pavarina

Apesar de sua agilidade e forÃ§a, a ariranha enfrenta sÃ©rias ameaÃ§as, como destruiÃ§Ã£o de habitat e a contaminaÃ§Ã£o dos rios por mercÃºrio devido ao garimpo.
Flickr Roger Sargent

Veja mais Top Stories