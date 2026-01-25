Por Flipar
A presenÃ§a confirmada desse grande mustelÃdeo revela um avanÃ§o importante para a biodiversidade sul-americana, jÃ¡ que sua atuaÃ§Ã£o como predador ajuda a restabelecer o equilÃbrio natural dos pÃ¢ntanos.
Esse retorno sÃ³ se concretizou graÃ§as ao trabalho coordenado por diversas instituiÃ§Ãµes, sob lideranÃ§a da Rewilding Argentina.
Desde 2017, a organizaÃ§Ã£o de conservaÃ§Ã£o sem fins lucrativos conduz um amplo esforÃ§o de resgate e reintroduÃ§Ã£o da espÃ©cie no paÃs.
O projeto precisou de uma logÃstica complexa, acordos internacionais e manuseio especializado para reintroduzir a espÃ©cie.
A primeira famÃlia foi solta no Parque Nacional IberÃ¡, local que se estabeleceu como um modelo global de restauraÃ§Ã£o de fauna na AmÃ©rica do Sul.
O processo de reintroduÃ§Ã£o exigiu planejamento cuidadoso, incluindo a seleÃ§Ã£o de casais para reproduÃ§Ã£o e adaptaÃ§Ãµes comportamentais antes da libertaÃ§Ã£o.
Para que tudo funcionasse, foi necessÃ¡ria a construÃ§Ã£o de estruturas de quarentena especÃficas, alÃ©m de um monitoramento contÃnuo apÃ³s a soltura.
TambÃ©m houve treinamento para que os animais voltassem a identificar e capturar presas nativas.
AlÃ©m disso, o aumento nos avistamentos estÃ¡ incentivando a criaÃ§Ã£o de novos percursos para guias locais, ampliando o retorno econÃ´mico gerado pelo ecoturismo.
Sua distribuiÃ§Ã£o geogrÃ¡fica abrange biomas do Brasil (AmazÃ´nia, Pantanal, Cerrado e Mata AtlÃ¢ntica), o leste dos Andes atÃ© o norte da Argentina.
Elas vivem em ambientes de Ã¡gua doce, como rios e lagos de pouca correnteza, que muitas vezes inundam sazonalmente.
Ã‰ um animal extremamente comunicativo: emite uma grande variedade de sons para alertar sobre perigos, coordenar atividades e reforÃ§ar laÃ§os sociais.
Como predador de topo na cadeia alimentar, sua dieta Ã© carnÃvora, baseada principalmente em peixes, mas tambÃ©m pode incluir crustÃ¡ceos e moluscos.
Ocasionalmente, pode incluir pequenos vertebrados, como mamÃferos, ovos, aves aquÃ¡ticas, e atÃ© mesmo presas maiores como tartarugas, cobras e jacarÃ©s.
A espÃ©cie Ã© territorial e marca as margens dos rios com secreÃ§Ãµes odorÃferas, deixando claro aos rivais os limites de seu espaÃ§o.
Apesar de sua agilidade e forÃ§a, a ariranha enfrenta sÃ©rias ameaÃ§as, como destruiÃ§Ã£o de habitat e a contaminaÃ§Ã£o dos rios por mercÃºrio devido ao garimpo.