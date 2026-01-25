Em outubro de 2023, uma composiÃ§Ã£o escrita em parceria com Taylor Swift, ?Say Don’t Go”, foi lanÃ§ada no Ã¡lbum ?1989 (Taylor?s Version)?. A mÃºsica entrou no top 10 da ?Billboard Hot 100?, encerrando um intervalo de mais de duas dÃ©cadas sem novas entradas desse tipo para a compositora.