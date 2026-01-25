Por Flipar
A nova nomeaÃ§Ã£o veio com ?Dear Me?, interpretada por Kesha para o documentÃ¡rio ?Diane Warren: Relentless?, produÃ§Ã£o que acompanha a trajetÃ³ria pessoal e profissional da compositora.
A disputa deste ano tambÃ©m Ã© marcada por outro feito inÃ©dito. Entre as concorrentes estÃ¡ ?Golden?, do filme ?Guerreiras do K-pop?, a primeira canÃ§Ã£o do gÃªnero a ser indicada ao Oscar.
As outras trÃªs mÃºsicas indicadas sÃ£o ?I Lied To You?, do filme ?Pecadores?; ?Sweet Dreams Of Joy?, de ?Viva Verdi!?; e ?Sonhos de Trem?, do longa homÃ´nimo ?Sonhos de Trem?.
Apesar da ausÃªncia de vitÃ³rias no Oscar, o reconhecimento de Diane Warren na indÃºstria Ã© enorme. Ela venceu prÃªmios Grammy, Emmy e Globo de Ouro e recebeu um Oscar HonorÃ¡rio em 2022 pelo conjunto da obra, concedido pela Academia de Artes e CiÃªncias CinematogrÃ¡ficas.
Diane Eve Warren nasceu em 7 de setembro de 1956, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ao longo da carreira, se tornou a primeira compositora da histÃ³ria da Billboard a ter sete mÃºsicas simultaneamente nas paradas, todas gravadas por artistas diferentes.
Iniciou a carreira profissional no inÃcio da dÃ©cada de 1980. O primeiro sucesso relevante ocorreu em 1983, com a canÃ§Ã£o ?Solitaire?, gravada por Laura Branigan.
O reconhecimento aumentou em 1985, com ?Rhythm of the Night?, interpretada pelo grupo DeBarge, que consolidou seu nome no mercado.
Diane Warren tambÃ©m Ã© compositora dos sucessos ?Un-break My Heart?, gravado por Toni Braxton e ?Only Love Can Hurt Like This?, interpretada por Paloma Faith.
Ao longo da carreira, escreveu nove canÃ§Ãµes que alcanÃ§aram o primeiro lugar da ?Billboard Hot 100?. Outras 33 composiÃ§Ãµes chegaram ao top 10 da mesma parada, todas interpretadas por artistas diferentes.
A primeira indicaÃ§Ã£o de Diane Warren ao Oscar ocorreu em 1988, com ?Nothing?s Gonna Stop Us Now?, do filme ?Manequim?, composta em parceria com Albert Hammond.
Diane Warren fundou a empresa ?Realsongs?, responsÃ¡vel pela administraÃ§Ã£o e publicaÃ§Ã£o de seu catÃ¡logo musical. A empresa detÃ©m os direitos editoriais de suas composiÃ§Ãµes e tem sede em Los Angeles.
Em 2021, lanÃ§ou seu Ã¡lbum de estreia como artista, ?Diane Warren: The Cave Sessions Vol. 1?.
Em outubro de 2023, uma composiÃ§Ã£o escrita em parceria com Taylor Swift, ?Say Don’t Go”, foi lanÃ§ada no Ã¡lbum ?1989 (Taylor?s Version)?. A mÃºsica entrou no top 10 da ?Billboard Hot 100?, encerrando um intervalo de mais de duas dÃ©cadas sem novas entradas desse tipo para a compositora.
A compositora tambÃ©m realizou trabalho no Brasil ao firmar parceria com a dupla Sandy e JÃºnior, que gravou em portuguÃªs a canÃ§Ã£o ?Take Me With You?, lanÃ§ada com o tÃtulo ?Me Leve Com VocÃª?.