Elle Fanning se emociona ao receber sua primeira indicação ao Oscar

Na disputa pelo prêmio, Elle Fanning concorre com Inga Ibsdotter Lilleaas, sua colega de elenco em ?Valor Sentimental?, além de Amy Madigan, indicada por ?A Hora do Mal?, Wunmi Mosaku, por ?Pecadores?, e Teyana Taylor, por ?Uma Batalha Após a Outra?.
O filme norueguês ?Valor Sentimental? obteve, ao todo, nove indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, filme internacional, direção, atriz e ator coadjuvante.
Nas redes sociais, Elle demonstrou surpresa com a indicação, celebrada ao lado da mãe, da avó, da irmã Dakota Fanning e de outros familiares. Muito emocionada, a atriz destacou o significado especial da nomeação por se tratar de uma produção centrada no cinema e nas relações familiares.
A primeira indicação ao Oscar de Elle chegou aos 27 anos e representa um marco na carreira da atriz, que atua profissionalmente desde os 3 anos de idade.
Mary Elle Fanning nasceu em 9 de abril de 1998, em Conyers, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. É filha de Heather Joy Arrington, ex-atleta, e de Steven J. Fanning, ex-jogador de beisebol em ligas menores. Ela é a irmã mais nova da atriz Dakota Fanning, e ambas utilizam os nomes do meio como nomes artísticos.
A estreia no cinema ocorreu em 2001, aos 3 anos, no filme ?Uma Lição de Amor?, no qual interpretou a versão infantil da personagem Lucy, vivida por Dakota Fanning. A produção acompanha Sam Dawson, um homem com deficiência intelectual que cria sozinho a filha após ser abandonado pela mãe, até que o Estado questiona sua capacidade de exercer a paternidade.
Nos anos seguintes, Elle Fanning atuou de forma contínua como atriz infantil, com participações em produções como ?A Creche do Papai?, ?Operação Babá?, ?Babel?, ?O Curioso Caso de Benjamin Button? e ?A Menina no País das Maravilhas?.
No início da década de 2010, passou a obter papéis de maior destaque e recebeu indicações consecutivas ao Critics Choice Award. Em ?Um Lugar Qualquer?, lançado em 2010 e dirigido por Sofia Coppola, interpretou Cleo, filha de um ator em crise pessoal que vive temporariamente em um hotel de luxo. Pela atuação, foi indicada ao Critics Choice Award de Melhor Ator ou Atriz Jovem em 2011.
No filme ?Ginger e Rosa?, lançado em 2012 e dirigido por Sally Potter, interpretou Ginger, uma jovem que enfrenta conflitos familiares e tensões sociais na Londres da década de 1960. Pelo trabalho, recebeu outra indicação ao Critics Choice Award de Melhor Ator ou Atriz Jovem em 2013.
Em 2014, interpretou a princesa Aurora em ?Malévola?, produção da Disney protagonizada por Angelina Jolie. O papel foi retomado na sequência ?Malévola: Dona do Mal?, lançada em 2019.
Em ?Mulheres do Século 20?, de 2016, Elle Fanning interpretou Julie Miller. O longa, dirigido por Mike Mills, retrata a convivência entre diferentes gerações em uma família na Califórnia dos anos 1970 e recebeu indicação ao Oscar de melhor roteiro original.
Na televisão, protagonizou a série ?The Great?, exibida entre 2020 e 2023, na qual interpretou Catarina, a Jovem. A produção retrata a ascensão da imperatriz Catarina II da Rússia com abordagem satírica e rendeu à atriz uma indicação ao Emmy e três indicações ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical.
Elle Fanning estreou na Broadway em 2023, na peça ?Appropriate?, de Branden Jacobs-Jenkins.
Desde o fim de 2023, mantém um relacionamento com Gus Wenner, executivo do setor editorial, com aparições conjuntas em eventos públicos a partir de 2024.