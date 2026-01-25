Navio que deu volta ao mundo é achado após 25 séculos

Com o Endeavour, James Cook realizou uma expedição ao redor do globo entre 1768 e 1771.
Flickr - Archives New Zealand

A origem britânica da madeira usada no casco e indícios de reparos descritos em documentos históricos também reforçam a identificação.
Montagem/Divulgação/ANMM

James Cook foi um dos mais importantes exploradores britânicos do século 18, conhecido por ter conseguido realizar três grandes viagens ao redor do mundo.
Domínio Público

Nascido em 1728, na Inglaterra, ele liderou sua primeira expedição com o objetivo inicial de observar o trânsito de Vênus no Taiti.
Wikimedia Commons/Storye book

O explorador também navegou pelo Oceano Pacífico, Alasca e Havaí, onde teve contato com diversas culturas indígenas.
Alec Perkins/wikimedia commons

