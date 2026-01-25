Filho de Seu Madruga revelou que ator ficou devendo aluguel diversas vezes

Por Flipar
Esteban, inclusive, participou anos atrás de uma entrevista no programa The Noite, junto com seu filho Miguel Valdés. “Meu pai trabalhava como motorista de trailer, vendia comida na rua. Vivíamos em um apartamento e de repente ele falava “vamos para a casa da sua avó”. Porque o dono do apartamento, diferente do seu Barriga, não perdoava?.
No livro Con Permisito Dijo Monchito, Esteban Valdés revelou que o pai cresceu em Ciudad Juárez, influenciando seu jeito de falar e suas raízes culturais. Ele relatou que Ramón fumava ? hábito que prejudicou sua saúde ? e que manteve o humor e a capacidade de fazer piadas mesmo nos seus últimos dias, mesmo sedado.
A tecnologia avançada processou as imagens do personagem original, adaptando seu estilo. As imagens foram criadas por Kinetsu_Hayabusa no Stabble Diffusion.
Ramón Valdés, o eterno Seu Madruga, nasceu em 2/9/1924. Essa foto não tem boa qualidade, mas mostra Ramón aos 17 anos.
Ramón nasceu na Cidade do México, a capital do país. Mas aos 2 anos se mudou para bem longe com a família.
Ramón foi criado na Ciudad Juárez, município que fica no estado de Chihuahua, a 1.827 km da Cidade do México.
Ciudad Juárez fica na fronteira com os Estados Unidos. É vizinha de El Paso, no estado americano do Texas. Uma das maiores cidades do México, tem 1,3 milhão de habitantes.
Mas seu papel mais famoso foi um presente do ator Roberto Gómez Bolaños (foto), protagonista em Chaves.
Em 2020, Carmem Valdés, filha de Ramón, deu uma entrevista polêmica ao site Infobae.
Florinda interpretava Dona Florinda e era casada na vida real com Bolaños, o Chaves.