Raio atinge manifestantes que aguardavam movimento de Nikolas Ferreira em Brasília

Por Flipar
O incidente aconteceu próximo ao Memorial JK e à Praça do Cruzeiro, onde apoiadores da chamada ?Caminhada pela Liberdade? (foto), organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira, se concentravam antes da chegada final da manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU montaram atendimento de emergência no local, e ao menos 15 manifestantes receberam cuidados médicos, alguns sendo levados a hospitais como o de Base e o Regional da Asa Norte.
Testemunhas relataram momentos de pânico imediatamente após a descarga elétrica, com pessoas sendo arremessadas ao chão e outras correndo para se abrigar, enquanto as autoridades trabalhavam para socorrer os feridos e dispersar a concentração.
O impacto dos raios no Brasil é significativo. São registrados cerca de 77,8 milhões de descargas elétricas por ano em território nacional.
Raios são responsáveis por aproximadamente 110 óbitos anuais no Brasil.
O setor agropecuário está entre os mais afetados, concentrando cerca de 26% das mortes, de acordo com dados do ELAT.
Além disso, em torno de 21% dos casos fatais são de pessoas atingidas dentro de casa, mas que estavam próximas de redes elétricas ou hidráulicas.
Economicamente, os prejuízos anuais chegam a quase R$ 1 bilhão por conta dos raios, que provocam apagões e perda de equipamentos.
No caso do setor agropecuário, as perdas são ainda mais significativas devido à morte de rebanhos.
Para enfrentar esse cenário, São José dos Campos desenvolveu sistemas de referência, como o Centro de Segurança e Inteligência (CSI), que envia alertas via SMS.
O desafio deve se intensificar, já que estimativas do INPE apontam que o aquecimento global pode elevar o total de raios no Brasil para cerca de 200 milhões por ano até o fim deste século.
Uma curiosidade: no Brasil, a cidade de São José dos Campos é considerada a ?capital dos raios? por registrar alta incidência de descargas elétricas, devido a uma combinação entre relevo, calor intenso e formação frequente de nuvens de tempestade na região do Vale do Paraíba.