Zumbidos no ouvido: veja como prevenir esse incômodo

Por Flipar
O zumbido não é uma doença em si, mas um sintoma, e pode estar ligado a perda auditiva, exposição a ruídos altos, uso de certos medicamentos, problemas circulatórios, estresse e ansiedade.
Quando o ambiente está muito silencioso e a pessoa ouve um ruído persistente e abafado, isso é justamente zumbido subjetivo (tinnitus)
Ele é percebido apenas pela própria pessoa e costuma se destacar justamente no silêncio, porque não há sons externos competindo com ele. Na hora de dormir, por exemplo, quando o ambiente é silencioso, o zumbido por dificultar o sono.
As causas podem incluir fadiga auditiva, estresse, hipersensibilidade ao som, início de perda auditiva, pressão arterial alterada, entre outras.
O tratamento depende da causa e pode envolver o uso de aparelhos auditivos, terapias sonoras, medicamentos ou mudanças no estilo de vida, como evitar cafeína, reduzir o estresse e proteger os ouvidos contra sons intensos.
Em muitos casos, o zumbido é temporário, mas quando persiste, deve-se buscar um médico otorrinolaringologista para avaliar se há alterações no ouvido interno, no tímpano ou em outras estruturas ligadas à audição.
Para prevenir o surgimento de zumbidos é importante adotar hábitos que protejam a saúde auditiva e o equilíbrio corporal como um todo. Veja formas importantes de prevenção.
Evitar ruídos altos – Ficar exposto a sons intensos por muito tempo pode lesar as células auditivas e provocar zumbido permanente.
Usar protetores auriculares
– Em ambientes barulhentos, como shows ou fábricas, o uso de protetores reduz o impacto sonoro sobre o ouvido interno.
Não introduzir objetos no ouvido – Cotonetes e outros itens podem causar traumas, infecções ou empurrar cera para o fundo, gerando zumbido.
Controlar doenças crônicas –
Hipertensão, diabetes e colesterol alto afetam a circulação no ouvido interno e favorecem o aparecimento de zumbido.
Reduzir cafeína, álcool e cigarro – Essas substâncias podem alterar a microcirculação do ouvido e agravar ou provocar o tinnitus.
Evitar medicamentos ototóxicos – Alguns remédios, como certos antibióticos ou anti-inflamatórios, podem danificar o ouvido se usados sem controle médico.
Gerenciar o estresse e a ansiedade – O sistema nervoso influencia na percepção sonora, e o estresse pode intensificar ou até causar zumbidos.
Fazer exames auditivos regulares – Consultar um otorrinolaringologista permite identificar alterações precoces e prevenir danos maiores à audição.