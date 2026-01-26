A variedade de feijões que surpreende na gastronomia brasileira

Por Flipar
Na Índia ele é muito utilizado em um prato típico, chili com carne, conhecido como rajma. É recomendado que seja colocado de molho por pelo menos 30 minutos por causa dos altos níveis de fitohemaglutinina (componente que agrupa células do sangue).
Feijão Mulatinho- Esse grão tem a coloração marrom, mas não possui as listras e seu sabor é suave. Contém proteínas, fibras e vitaminas, além de cálcio, importante para a formação e saúde dos ossos e dentes. Também ajuda a controlar a glicemia.
Produz muito caldo, sendo ideal para o preparo de sopas e o cozimento com carne suína, linguiça e carne de boi.
Feijão Roxinho- Possui grãos pequenos e macios. É rico em fibras, contém grandes quantidades de amido resistente, ferro, magnésio e antioxidantes que podem desempenhar um papel importante no controle do peso.
Ele é consumido principalmente em Minas Gerais e São Paulo e é utilizado na receita de feijão tropeiro. Conhecido por ser muito saboroso. Uma curiosidade é que ele é considerado um dos tipos mais antigos de feijão cultivados no Brasil.
Feijão Bolinha- Também conhecido como feijão canário ou feijão manteiga, é suscetível a pragas e geralmente é plantado por encomenda. Possui proteínas, fibras, ferro e minerais.
Com sabor suave, é utilizado em diversas preparações como: saladas, tutus, virados, cozido com calabresa e sopas. Ele é bastante consumido na região mediterrânea. No Brasil, é encontrado principalmente na região Centro-Oeste.
Feijão Rosinha- É pouco calórico e possui proteínas, fibras, ferro e fósforo. Ajuda na saúde do coração e previne a anemia. Ele pode ser encontrado principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil.
O feijão rosinha é tradicional na culinária mexicana e é utilizado no preparo de saladas. Possui um aroma suave. Uma curiosidade é que sua tonalidade rosa o torna um feijão bastante atrativo visualmente.
Feijão Jalo- Possui forma longa e coloração amarela, com fibras, ferro e antioxidante que auxiliam no combate ao envelhecimento e na saúde do coração. Ele é popular em Minas Gerais e no Nordeste do Brasil.
Quando cozido, ele tem um sabor suave, semelhante ao da castanha. É considerado um tipo de feijão mais suave e delicado.
Feijão Rajado- Possui alto teor de minerais(manganês e cobre) que ajudam a proteger o corpo de gorduras ruins e vitamina B1. Tem a cor levemente rosada e pintas escuras, um sabor mais adocicado e suave do que o feijão carioca.
Ideal para o preparo de sopas e ensopados. Tem fácil cozimento, sendo considerado um tipo de feijão macio. Ele é encontrado em diversas regiões do Brasil.
Feijão Cavalo- Este feijão é rico em fibras, antioxidantes e cálcio que ajudam no combate aos radicais livres e ao colesterol. Possui uma coloração marrom intensa.
Muito consumido no sul do Brasil, serve principalmente para fazer salada por conta do seu sabor suave e por ser um grão macio, porém firme e que não derrete com facilidade.
Feijão Fradinho- Rico em fibras, ferro e cálcio que ajudam na prevenção da anemia e na redução dos níveis de colesterol. Ele é conhecido por ser mais leve e de fácil digestão, ideal para o preparo de saladas.
Ele é utilizado principalmente no preparo de acarajés, baião de dois, pratos típicos da culinária nordestina. Ele é encontrado principalmente na região Norte e Nordeste do Brasil.
O feijão branco possui alto teor de fibras, proteínas e minerais, como o cálcio, potássio e o zinco. Ele é conhecido por auxiliar na redução do colesterol e fortalecer nosso sistema de defesa.
Ideal para preparar sopas, por formar um caldo encorpado. Tem sabor amendoado e suculento. Perfeito para o cassoulet, uma espécie de feijoada branca, além de caldos e saladas. Ele é encontrado em diversas regiões do Brasil.
Feijão Preto- O mais popular no Brasil. Rico em fibras, proteínas, ferro e zinco. Ele é conhecido por auxiliar na digestão e na saúde intestinal e ajuda a cuidar da saúde do coração.
Seu consumo é tradicional na culinária mexicana e cubana, e claro na tradicional feijoada, um carro-chefe da mesa brasileira. Ele é encontrado em grande quantidade na região Sul e Sudeste do Brasil.
Feijão Carioca- Possui alto teor de ferro, fibras, proteínas e vitaminas do complexo B, que auxiliam na manutenção dos músculos e contribuem para saciedade. É o tipo mais consumido no Brasil.
Ele é encontrado principalmente nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. O nome “carioca” não está relacionado ao Rio de Janeiro, mas sim à semelhança com uma raça de porco rajada, sendo conhecido como feijão catarino em Portugal.