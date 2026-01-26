Por Flipar
A principal funÃ§Ã£o do travesseiro Ã© manter o alinhamento da coluna cervical com o restante do corpo. Quando isso nÃ£o ocorre, surgem desconfortos que podem se prolongar ao longo do dia.
Os travesseiros de espuma comum sÃ£o os mais tradicionais e acessÃveis. SÃ£o indicados para quem gosta de maciez simples, mas exigem troca frequente por perderem o formato.
O travesseiro de viscoelÃ¡stico, ou memory foam, molda-se ao contorno da cabeÃ§a. Ele reduz pontos de pressÃ£o e Ã© indicado para quem sente dores no pescoÃ§o.
Modelos de lÃ¡tex tÃªm boa elasticidade e ventilaÃ§Ã£o natural. SÃ£o durÃ¡veis e recomendados para pessoas alÃ©rgicas ou que transpiram muito Ã noite.
Os travesseiros de pena ou pluma oferecem toque macio e alta adaptaÃ§Ã£o. Funcionam bem para quem dorme de costas, mas exigem manutenÃ§Ã£o constante.
Travesseiros de fibra sintÃ©tica sÃ£o leves, lavÃ¡veis e hipoalergÃªnicos. SÃ£o indicados para quem busca praticidade e fÃ¡cil higienizaÃ§Ã£o no dia a dia.
Para quem dorme de lado, o ideal Ã© um travesseiro mais alto e firme. Ele preenche o espaÃ§o entre o ombro e a cabeÃ§a, mantendo o pescoÃ§o alinhado.
Quem dorme de barriga para cima deve optar por travesseiros de altura mÃ©dia. Isso evita flexÃ£o excessiva do pescoÃ§o e melhora o conforto cervical.
Dormir de bruÃ§os pede travesseiros baixos e macios. Modelos muito altos forÃ§am a cervical e podem causar dor ao acordar.
Travesseiros ortopÃ©dicos tÃªm formato anatÃ´mico e suporte direcionado. SÃ£o indicados para quem tem problemas na coluna cervical ou indicaÃ§Ã£o profissional.
Para idosos, o travesseiro deve facilitar mudanÃ§as de posiÃ§Ã£o. Modelos que equilibram maciez e sustentaÃ§Ã£o costumam ser mais confortÃ¡veis.
Pessoas com refluxo podem se beneficiar de travesseiros mais altos ou inclinados. Eles ajudam a manter a cabeÃ§a elevada durante o sono.
Assim como o colchÃ£o, o travesseiro tem prazo de validade. Trocar regularmente, manter a limpeza e escolher o modelo certo melhora a qualidade do sono e a saÃºde.
A maioria dos travesseiros deve ser lavada a cada 3 a 6 meses, conforme orientaÃ§Ã£o do fabricante, para manter a higiene. Alguns modelos de fibra sintÃ©tica e lÃ¡tex podem ir Ã mÃ¡quina, enquanto os de pena e memory foam normalmente exigem lavagem manual ou limpeza especializada.
A recomendaÃ§Ã£o geral Ã© trocar o travesseiro a cada 1 a 2 anos, pois ele perde o formato e acumula Ã¡caros, suor e resÃduos de pele ao longo do tempo. Mesmo com boa conservaÃ§Ã£o, o desgaste interno compromete o suporte da cabeÃ§a e do pescoÃ§o.