Uso de caneta emagrecedora sem registro no Brasil deixa mulher de 42 anos em estado grave

Por Flipar
Segundo eles, o processo de reabilitação deve durar pelo menos 12 meses, exigindo o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapeutas e fonoaudiólogos.
Kellen chegou a ser internada duas vezes em dezembro, primeiro no Hospital João XXIII e depois, com o agravamento do quadro, seguiu tratamento no Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte.
De acordo com a Anvisa, apenas canetas para emagrecimento devidamente registradas podem ser vendidas no país.
O órgão ressalta que produtos irregulares não oferecem garantias sobre origem, qualidade ou resultados.
Há ainda a possibilidade de que o conteúdo aplicado seja diferente do princípio ativo anunciado.
Em novembro de 2025, a agência determinou a suspensão da importação, produção, comercialização e utilização de diversas dessas canetas que estavam irregulares no Brasil.
Geralmente, os sintomas começam com formigamento e dormência, evoluindo para fraqueza muscular, perda de coordenação e, em casos graves, paralisia respiratória e dificuldade para engolir.
A doença costuma ser desencadeada por infecções (como a bactéria Campylobacter ou vírus como Zika e Influenza).
Especialistas afirmam que, embora não haja ligação comprovada entre medicamentos regulamentados para emagrecimento e a síndrome, o risco é real com produtos clandestinos.
O tratamento no SUS envolve o uso de imunoglobulina ou plasmaférese para estabilizar o sistema imunológico, além de fisioterapia para recuperação motora.