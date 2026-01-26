Austríaco naturalizado brasileiro afirma que é dono de fortuna em ouro no mar

Por Flipar
No mesmo lugar ? que seria a cerca de 90 km da costa do Rio Grande do Norte ? Rydl afirma ter escondido 306 toneladas de ouro em uma área submersa que chama de “Seagarland”.
Para se ter uma ideia, essa quantidade de ouro seria mais que o dobro das reservas do Banco Central, por exemplo.
Na prisão da Papuda, em Brasília, tornou-se amigo de Fernandinho Beira-Mar e de outro detento ligado a garimpos ilegais.
Apesar das cifras extravagantes em suas declarações, o homem nunca foi contestado pela Receita Federal.
O curioso é que, apesar de declarar patrimônio bilionário, Rydl vive de forma simples, em uma casa alugada no povoado de Ponta do Mel, Rio Grande do Norte.
Por meio de uma carta enviada ao presidente Lula, Rydl chegou a se autocandidatar à presidência do Banco Central, alegando ser “o mais capacitado para o cargo”.