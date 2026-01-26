Hipódromo romano de 2 mil anos é descoberto debaixo de aterro sanitário na Turquia

Por Flipar
O nome “Cesareia” foi dado por Tibério em homenagem a César, e era um local vital e influente na província da Capadócia.
O circuito completo tem 450 metros de comprimento, sendo uma das maiores estruturas da Capadócia de sua época.
Na época, o hipódromo servia como ponto de encontro da elite para entretenimento e eventos imperiais.
Hipódromos são arenas projetadas para corridas de cavalos ou de carros puxados por cavalos, prática muito popular na Antiguidade.
Historicamente, os hipódromos eram estruturas colossais, como o famoso Hipódromo de Constantinopla (atual Istambul).
No Brasil, o Jockey Club de São Paulo e o Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, são exemplos famosos de hipódromos que ainda perduram.
Essas estruturas não apenas promovem a competição, mas também servem como centros de criação e treinamento de cavalos.