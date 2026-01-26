Curiosidades de Pedrinhas Paulista que explicam o apelido de “Roma brasileira”

Por Flipar
A cidade nasceu de uma colônia formada por 28 famílias italianas vindas de regiões como Sicília, Calábria, Lazio, Veneza, Abruzzi, Piemonte e Lombardia.
A produção de leite, aliás, é uma das principais atividades locais, abastecendo a região e gerando renda para diversas famílias.
As lavouras de soja e milho, por sua vez, garantem produtividade e sustentabilidade, com técnicas modernas que respeitam o meio ambiente.
Desde sua emancipação em 1991, Pedrinhas Paulista contribui para o crescimento do oeste paulista com sua força agrícola.
O Rio Paranapanema emoldura a cidade com paisagens encantadoras, ideais para passeios e contemplação.
Com tranquilidade, segurança e infraestrutura básica eficiente, Pedrinhas Paulista é exemplo de bem-estar no interior paulista.