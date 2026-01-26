Ligações mudas: veja por que acontecem e como evitá-las

Por Flipar
Essas ligações são feitas em massa por empresas de telecomunicação, que usam números aleatórios para aumentar as chances de atendimento.
Outro motivo usado pelas empresas é verificar quais números ainda estão ativos.
Segundo a Anatel, o disparo massivo de mensagens e ligações não é necessariamente abusivo, já que pode ser usado para o envio de alertas de emergência.
Por outro lado, a empresa ressalta que o excesso de contatos por telemarketing pode ser considerado prática abusiva se “exceder a capacidade humana de discagem”.
“Além de causar grande incômodo, as chamadas massivas sobrecarregam as redes de telecomunicações”, pondera a Anatel.
“Levantamentos demonstraram que as ligações de robôs com duração de até três segundos chegaram a mais de 90% das chamadas nas redes de algumas prestadoras”, esclareceu a empresa.
Para evitar esse tipo de ligação, a melhor solução é usar o serviço gratuito “Não Me Perturbe”, da própria Anatel, que permite bloquear chamadas de empresas que você não quer receber.
De acordo com a Anatel, o bloqueio pode levar até 30 dias para funcionar depois que é feita a solicitação. Veja como fazer o cadastro!
Primeiro, acesse o site naomeperturbe.com.br e faça um cadastro. Depois, vá em “Novo bloqueio” e insira o número do seu telefone, incluindo o DDD.
Escolha as empresas de telecomunicações ou financeiras que você quer bloquear. Se preferir, pode selecionar todas de uma vez.
Clique em “Enviar”. Você receberá uma mensagem de SMS para confirmar a solicitação.
Outra opção dada pela Anatel é utilizar a plataforma “Qual Empresa Me Ligou”, que identifica qual companhia está te importunando. Acesse pelo endereço qualempresameligou.com.br.
“Eles conseguem driblar eventuais sanções ao desrespeitar esse cadastro, falsificando o número que aparece no identificador de chamadas”, explicou Thiago Ayub, diretor de tecnologia da Sage Networks.
A Anatel, por sua vez, implementou uma nova ferramenta em 2024 para que as prestadoras informem a origem das chamadas indesejadas, permitindo identificar irregularidades e agir mais rapidamente.