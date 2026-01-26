Bell Marques descobre que vai ser avô e fica emocionado em vídeo compartilhado pelo filho

Por Flipar
Bell Marques nasceu em Salvador, em 5 de setembro de 1952, e construiu uma carreira marcada pela força do axé e dos trios elétricos.
Além de cantor, é compositor, produtor musical e multi-instrumentista. Ficou nacionalmente conhecido como vocalista do Chiclete com Banana, banda que comandou por décadas.
Pouco depois, integrou a banda Scorpius, que em 1981 passou a se chamar “Chiclete com Banana”.
O grupo surgiu de um conjunto de baile e começou tocando sucessos internacionais antes de lançar seus primeiros discos em Salvador.
Nos anos seguintes, o ‘Chiclete’ se consolidou no Carnaval e no mercado fonográfico, vendendo milhões de discos.
Álbuns como “Energia” e “Fé Brasileira” ajudaram a impulsionar a popularidade do grupo.
Na época, a música “Mistério das Estrelas” foi um tremendo sucesso em todas as rádios baianas.
O sucesso foi tão grande que o grupo levou sua música para países da Europa, América do Norte e América do Sul.
Em 1997, o Chiclete Com Banana inovou ao gravar um CD ao vivo em cima de um trio elétrico durante o Carnaval de Salvador.
Até hoje, ele segue sendo considerado um dos maiores reis do axé. Hits como “Cara Caramba Sou Camaleão”, “Meu Cabelo Duro é Assim”, “100% Você” e “Diga Que Valeu” são suas maiores marcas.