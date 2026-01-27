Pérolas da arquitetura: construções em diferentes estilos pelo mundo

Por Flipar
Torres e pináculos – Existem construções que são marcadas pela verticalidade e pela presença de torres e pináculos que apontam para o céu, simbolizando a elevação espiritual.
Veja algumas construções icônicas nos mais variados estilos e que são lugares muito buscados pelos turistas para visitação.
Palácio dos Papas (Avignon, França) – Construído entre 1335 e 1370, com arquitetos como Pierre Poisson, é uma fortaleza imponente que serviu de residência para os papas no século XIV. O palácio se destaca pelos altos muros e torres defensivas.
Castelo de Chambord (Vale do Loire, França) – Erguido de 1519 a 1547, projetado por Domenico da Cortona, mistura gótico com elementos renascentistas, famoso por sua impressionante fachada e pelas torres ornamentadas que compõem o telhado.
Mosteiro da Batalha (Batalha, Portugal) – Construído entre 1386 e 1517 por iniciativa de D. João I, tem autoria de Afonso Domingues. Apresenta uma arquitetura rica com janelas ornamentadas, simbolizando a vitória portuguesa na Batalha de Aljubarrota
Universidade de Salamanca (Salamanca, Espanha)
Fundada em 1134 e ampliada no estilo gótico nos séculos XV e XVI, com a fachada por Juan de Talavera. É famosa por sua decoração em pedra e ornamentos, sendo uma das universidades mais antigas da Europa
Castelo de Leeds (Kent, Inglaterra) – Construído em 1119 e reformado no século XIII, este castelo medieval é rodeado por um lago, com torres e paredes de pedra que mostram a arquitetura defensiva da época.
Mosteiro de Alcobaça (Alcobaça, Portugal)
Construído entre 1178 e 1252,, é um dos mais antigos mosteiros de Portugal e possui um grande conjunto de arcos e colunas que impressionam pela simplicidade e harmonia