Versáteis e nutritivos, raízes e tubérculos fortalecem a alimentação diária

Por Flipar
Ela também pode ser consumida de forma líquida, como por suco. Além disso, fornece ótimas quantidades de óxido nítrico para o organismo, uma substância que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos e controla a pressão arterial.
Uma opção de raiz bastante consumida no Brasil é a cenoura. Ela ajuda a manter a saúde do coração, inibindo o processo de oxidação do colesterol ruim (LDL), assim como combate doenças como catarata e cegueira noturna.
A cenoura é fonte de fibras, vitaminas e minerais. É rica em betacaroteno, um pigmento antioxidante que dá a cor alaranjada e que contribui para a saúde da pele e visão.
A batata-baroa ou mandioquinha é um tubérculo com inúmeras vantagens para a saúde. Fonte de carboidratos complexos e ideal para o pré-treino, podendo substituir a batata-doce, por ser um alimento altamente energético.
A pastinaca também é grande fonte de potássio, mineral que auxilia na contração muscular e também ajuda na manutenção do ritmo cardíaco. Ela possui potássio, que atua como isotônico, regulando a entrada e saída de água no corpo.
A rutabaga, por sua vez, apresenta antioxidantes, que combatem os radicais livres, responsáveis pela morte celular. Algo que impede o envelhecimento precoce e uma série de doenças degenerativas.
A mandioca ajuda na redução do colesterol, na prevenção da hipertensão, de doenças cardíacas e ajuda a evitar a anemia. Além disso, contribui para a perda de peso, melhora a saúde do intestino, faz bem para a visão e fortalece o sistema imunológico.
A batata-inglesa é um tubérculo com ótima quantidade de fibras e amido resistente. Esse tipo de carboidrato age como fibras no organismo, ajudando a prolongar a saciedade, diminuindo a vontade de comer e promovendo a perda de peso
Rica em vitamina C, betacaroteno e antocianinas, a batata-doce tem ótima ação antioxidante no organismo, fortalecendo o sistema imunológico e prevenindo doenças como gripes e resfriados, além de melhorar a cicatrização de feridas.
A batata-doce é um alimento muito benéfico para quem malha, pois é uma fonte de carboidratos complexos que fornece energia de forma gradual e ajuda no ganho de massa muscular
Além disso, a batata doce oferece propriedades capazes de melhorar a integridade intestinal, aumentar a resistência do corpo contra infecções e regular a síntese e a degradação proteica.
O cará é rico em carboidratos e possui baixo índice glicêmico. Isso significa que a glicose vai sendo liberada aos poucos na corrente sanguínea. Esse alimento possui bastante fibras, em especial a pectina, conferindo saciedade.
Outra opção é o inhame (taro é um tipo), que é composto por carboidrato de baixo índice glicêmico, proteína, ter alto teor de fibras e micronutrientes (potássio, cálcio, magnésio). Ele auxilia no controle dos sintomas da TPM, da menopausa e no funcionamento do sistema reprodutor.
O nabo possui cerca de 2,2g de fibras por cada 100 gramas, sendo insolúveis, ou seja, não são absorvidas pelo intestino. Elas ficam saturadas de água, previnem a prisão de ventre (obstipação) e ajudam a eliminar as toxinas do organismo.
O rabanete tem poucas calorias, mas fornece uma série de nutrientes, como potássio, cálcio, magnésio, fósforo, cobre e zinco. Este vegetal possui ainda um baixo índice glicêmico, sendo uma boa opção para quem tem diabetes.
Arracacha, também conhecida como mandioquinha-salsa, é uma raiz comestível originária dos Andes, muito utilizada na culinária de países como Colômbia, Equador e Peru. Possui um sabor suave e levemente adocicado, sendo uma excelente fonte de carboidratos, fibras e minerais.
A batata yacon é um tubérculo considerado atualmente como um alimento funcional, por ser rico em fibras solúveis, principalmente inulina e frutooligossacarídeos, que proporcionam um efeito probiótico
A oca previne úlceras e também melhora a dor causada por elas, caso o estômago já esteja doente. Rica em fibras, potássio e cálcio, ela auxilia na digestão e alivia o incômodo causado pela gastrite.
Alguns tubérculos e raízes podem ser consumidos de forma líquida, através de sucos bem nutritivos. Beterraba, inhame e cenoura são três ótimas opções, que podem se transformar em bebidas energéticas e excelentes para a saúde do consumidor.