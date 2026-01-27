Animais que simbolizam fé e tradição em várias culturas

Por Flipar
Os bois e as vacas se locomovem de forma livre por diversas cidades da Índia por conta da tamanha veneração que a espécie possui na religião.
O Tanuki, conhecido como cão-guaxinim pela semelhança com o animal, é um bicho bastante reproduzido na arte nacional nos séculos mais recentes, mas virou um grande alvo de caça por causa da sua pele. Este animal tem o hábito de hibernar no inverno.
No entanto, há quem critique a forma como hoje, mesmo sendo culturalmente considerado sagrado, o elefante é explorado no turismo, carregando pessoas e às vezes ficando até curvado com isso.