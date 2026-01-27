Ranking global revela os destinos mais vantajosos para viver e trabalhar fora do país

Por Flipar
Famosa por seu cenário cultural dinâmico, ruas arborizadas e serviços de saúde e educação de alta qualidade, Montreal abriga 1,78 milhão de habitantes que falam tanto inglês quanto francês. Conheça mais sobre a cidade!
A maior cidade da província de Quebec, no Canadá, Montreal mescla a energia de uma metrópole moderna com a riqueza de sua história e cultura.
Apelidada de “Cidade Mais Europeia da América do Norte”, Montreal oferece uma experiência única que transita entre o charme do Velho Mundo e a vivacidade contemporânea.
Localizada em uma ilha no Rio São Lourenço, Montreal tem uma geografia particular. O Monte Royal, no centro da cidade, oferece vistas panorâmicas deslumbrantes.
Bairro charmoso de Vieux-Montréal é cheio de ruas de paralelepípedos e edifícios históricos por conta da influência francesa.
Fundada em 1642 como Ville-Marie, a cidade se desenvolveu rapidamente como um importante centro comercial e portuário.
Montreal é também famosa por seus festivais vibrantes, como o Festival Internacional de Jazz de Montreal, o Just for Laughs (Festival de Comédia) e o Festival Mundial de Cinema.
Além disso, a cidade é um importante centro de educação e pesquisa, abrigando várias universidades renomadas, como a Universidade McGill (foto) e a Universidade de Montreal.
Montreal também tem uma rica história no esporte, especialmente no hóquei no gelo, sendo a casa dos Canadiens de Montreal, uma das equipes mais bem-sucedidas da NHL.
O Jardim Botânico de Montreal, um dos maiores jardins botânicos da América do Norte, conta com mais de 22.000 espécies de plantas e é um dos lugares mais visitados da cidade.