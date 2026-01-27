Arroz tem mais variedades do que você imagina; descubra quais

Por Flipar
Arroz Agulhinha ou Branco- Uma excelente fonte de carboidratos, embora seja pobre em fibras. Seus grãos alongados e finos possuem textura leve.
Durante o cozimento, absorve sabores adicionados, combinando em diversos pratos, com feijão, legumes, vegetais e proteínas. Bastante popular no Brasil.
Arroz integral- Como mantém a casca, preserva fibras, vitaminas e minerais. Os grãos mais escuros e com textura firme proporcionam saciedade prolongada, graças ao farelo presente. É uma escolha saudável, agregado a vegetais grelhados e proteínas magras. Seu consumo é significativo na Índia e na China, entre outros países.
Arroz Parboilizado- Por ser submetido à vaporização antes de ser polido, mantém parte dos nutrientes presentes no farelo. Seus grãos firmes não grudam durante o cozimento. Consumido na Nigéria, Estados Unidos e Brasil, entre outros países, harmoniza bem com carnes, peixes e vegetais.
Arroz Cateto ou Japonês- Caracterizado por grãos curtos e arredondados, é rico em amido, com textura pegajosa quando cozido.
Fundamental na culinária japonesa, é a base para pratos como sushi. Sua popularidade estende-se a outras regiões asiáticas, combinando com pratos orientais.
Arroz Vermelho- Rico em antioxidantes devido às antocianinas, oferece coloração e sabor característicos. Consumido em países como Tailândia e Camboja, é uma escolha exótica que combina bem com frutos do mar e carnes.
Arroz Negro- Com alto teor de antioxidantes, fibras e nutrientes, apresenta sabor marcante e textura firme. Consumido tradicionalmente na China e na Indonésia, destaca-se em pratos finos, harmonizando-se especialmente com carnes e vegetais.
Arroz Basmati- Com grãos longos e aroma perfumado, é uma boa fonte de carboidratos complexos. Com origem na Índia, é bastante consumido também no Paquistão. Seu aroma distinto torna-o ideal na culinária que inclui o curry no tempero.
Arroz Arbóreo- Com grãos curtos e arredondados, conhecido por absorver líquidos, é ideal para risotos. Sua versatilidade é evidente na culinária italiana, harmonizando-se com frutos do mar, cogumelos e queijos.
Arroz Glutinoso ou Mochigome -Com alta quantidade de amilopectina, se sobressai por sua pegajosidade. Essencial na produção de doces tradicionais asiáticos, como mochi. Muito consumido no Japão e em outras regiões asiáticas.
Arroz Doce- Essa deliciosa sobremesa, presente em diversas culturas, oferece uma textura cremosa e doce. Elaborado com arroz de grãos curtos, geralmente o agulhinha, açúcar e leite, pode ser servido sozinho ou com canela, frutas ou coco ralado.
Agora podemos compreender como esse grão é tão popular e consolidado nos 4 cantos do mundo. Seja em receitas doces ou salgadas, como prato principal ou acompanhamento, seu sucesso é garantido.