Casca de romã mostra potencial no tratamento de feridas na pele

Por Flipar
Após testes em diversos alimentos, a romã se destacou pelo elevado teor de compostos fenólicos e pela eficácia contra microrganismos. Os pesquisadores fizeram simulações computacionais para definir solventes ecológicos capazes de extrair o ácido elágico, principal composto ativo.
O trabalho ainda está em fase laboratorial, mas aponta aplicações futuras em curativos e alternativas naturais aos antibióticos.
A romã, com sua casca dura e sementes carnosas, aliás, é uma fruta rica em simbolismo e tradição, especialmente durante as celebrações de fim de ano.
Em diversas culturas, é associada a desejos de prosperidade, sorte e renovação. No Brasil, a romã é particularmente conhecida por ser parte dos rituais do Réveillon.
A superstição diz que ao comer as sementes à meia-noite da virada do ano, cada uma representa um mês de prosperidade. Muitas pessoas ainda guardam três sementes na carteira durante o ano, como um amuleto para atrair dinheiro e sorte.
Originária da Ásia, a romã era cultivada no Irã já em 2000 a.C. Para os gregos, a fruta era símbolo de amor e fertilidade; para os judeus, representava a esperança de um ano novo próspero; e para os romanos, estava ligada à riqueza e à ordem.
Essas associações culturais refletem a crença em seu poder de trazer boas energias, especialmente no início de um novo ciclo. Mas a romã não é apenas um símbolo de sorte.
Ela é também uma das frutas mais saudáveis do planeta, sendo considerada um superalimento devido às suas propriedades terapêuticas e benefícios para a saúde.
Além disso, a romã é útil para a pele, ajudando a combater os efeitos do envelhecimento precoce e clareando manchas como o melasma, graças à sua alta concentração de antioxidantes e vitamina A.
A romã também é benéfica para a saúde cardiovascular, pois pode reduzir o colesterol ruim (LDL) e proteger contra a oxidação das partículas de colesterol, fator importante no desenvolvimento de doenças cardíacas.
Ela também ajuda a combater infecções bacterianas e fúngicas, além de contribuir para o tratamento de condições bucais como gengivite e periodontite. Outro benefício interessante da romã é sua ação no combate ao câncer.
Pesquisas de laboratório sugerem que o extrato de romã pode inibir a reprodução das células do câncer de mama e próstata, retardando o crescimento tumoral. Seu suco é usado tradicionalmente para tratar cólicas, diarreia intestinal e inflamações de garganta.
A romã é rica em sais minerais como fósforo, potássio, sódio, cálcio e ferro, que são essenciais para o bom funcionamento do organismo e para a prevenção de várias doenças. Embora os estudos em humanos ainda sejam limitados, os resultados preliminares são promissores.