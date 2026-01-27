Robbie Williams supera os Beatles e faz história nas paradas britânicas

Por Flipar
Inspirado na cena musical britânica dos anos 1990, o disco resgata referências do período que marcou o início de sua carreira solo após a saída do Take That. ?Isso é inacreditável. Absolutamente inacreditável?, disse Williams à BBC News.
A capa recria um momento icônico de 1995 e o álbum conta com participações especiais, incluindo Gary Barlow. A crítica recebeu o trabalho de forma positiva, destacando a ousadia e o retorno criativo do artista.
Recentemente, Williams afirmou ao The Sun que teme estar perdendo a visão de um dos olhos e suspeita que o problema esteja ligado ao uso de remédios para emagrecer.
Ele contou que utiliza o Mounjaro desde que o medicamento chegou ao mercado e decidiu alertar outras pessoas sobre possíveis riscos associados ao uso de medicamentos para emagrecer.
Robbie revelou que consultou sua oftalmologista, mas não mencionou o uso do remédio porque ainda não havia feito a associação entre o medicamento e a alteração visual, e afirmou que sua prescrição de óculos precisou ser atualizada após a piora registrada.
A seguir, conheça mais sobre Robert Peter ?Robbie? Williams, nascido no dia 13 de fevereiro de 1974, na cidade de Stoke-on-Trent, Inglaterra, e que, com apenas 16 anos, alcançou sucesso ao ingressar no grupo pop Take That.
Em 1997, lançou ?Life Thru a Lens?, seu primeiro álbum solo, que apresentou ?Angels?, uma das músicas mais marcantes de sua discografia.
No final dos anos 1990, lançou ?I?ve Been Expecting You?, trabalho que consolidou sua posição como artista solo com músicas como ?Millennium? e ?She?s the One?.
Em 2002, lançou “Escapology”, um de seus discos mais bem-sucedidos, que apresentou o single ?Feel?, uma das músicas mais escutadas da sua carreira.
Ao longo da carreira, Robbie vendeu mais de 75 milhões de cópias e se tornou um dos artistas solo britânicos de maior repercussão mundial.
Entre suas músicas mais conhecidas estão ?Let Me Entertain You?, ?Rock DJ?, ?Supreme? e ?Candy?.
Robbie detém ainda um recorde de 18 Brit Awards, sendo 13 em carreira solo e cinco com o Take That. Entre as principais conquistas estão o Icon Award, o prêmio de Contribuição Excepcional para a Música e quatro vitórias como Melhor Artista Solo Masculino.
Em 2024, estreou o filme biográfico ?Better Man ? A História de Robbie Williams?, dirigido por Michael Gracey, que retrata sua ascensão, seus desafios pessoais e seu percurso artístico.
Williams é casado com a atriz americana Ayda Field desde 2010 e é pai de quatro filhos: Theodora, Charlton, Colette e Beau.
O cantor já revelou ter enfrentado depressão e ter recebido diagnóstico de escorbuto durante um período difícil de sua vida.