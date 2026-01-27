Descoberta pode mudar os tratamentos contra a queda de cabelo

Por Flipar
Cientistas utilizaram microscopia 3D em tempo real para observar folículos humanos vivos em laboratório. A análise mostrou que o fio não cresce por pressão da raiz, mas é puxado para cima por células que se movem em espiral ao seu redor.
Ao interferir na actina, proteína ligada ao movimento celular, o crescimento caiu drasticamente. A descoberta indica que futuras terapias poderão focar nas forças mecânicas do folículo, abrindo caminho para tratamentos mais eficazes e precisos contra a calvície.
A calvície assusta, sobretudo, os homens por afetar a autoestima e a confiança, sendo que a perda de cabelo está ligada a inúmeros fatores. No entanto, um deles está ligado diretamente com a alimentação, que deve ser equilibrada.
Com isso, a alimentação impacta diretamente em todas as funções do organismo e com a saúde dos cabelos não é diferente. Os alimentos são responsáveis pelos nutrientes utilizados pelo corpo humano, que contribuem para a saúde e o bem-estar.
O foco é optar por comidas fáceis de encontrar e inserir na rotina, além de assumirem possibilidades de preparo variadas. Entre eles, estão os alimentos frescos como legumes, frutas, cereais, carne e ovos.
Fazer escolhas alimentares conscientes é o primeiro passo para cuidar da saúde e focar no fortalecimento dos cabelos. Deve-se, então, incluir alimentos que sejam ricos em proteínas, ferro, zinco, vitaminas, ômega 3, biotina, selênio e cromo.
Calvície ou alopecia é a perda parcial ou total de cabelos ou pelos, de forma temporária ou definitiva. Assim, as causas mais comuns incluem a hereditariedade e os hormônios masculinos, além de infecções, estresse, má alimentação, distúrbios da tireoide, traumas ou uso excessivo de produtos químicos.
Leite, queijo e iogurte ajudam a combater a calvície porque são fontes de proteínas, cálcio, vitaminas, como a biotina, e minerais. Nutrientes essenciais para fortalecer os fios de cabelo e a sua estrutura, além de apoiar as raízes e o couro cabeludo.
Assim, feijão e ervilha também ajudam por serem ricos em nutrientes essenciais como ferro, zinco, proteínas e vitaminas do complexo B, que fortalecem os folículos capilares e promovem o crescimento saudável do cabelo.
Brócolis e a couve-flor, vegetais crucíferos, e o abacate ajudam a combater a calvície. Os dois primeiros contêm sulforafano e folato, que podem estimular o crescimento capilar e a produção de queratina, enquanto o segundo é rico em vitamina E e gorduras saudáveis.
Banana, uva e laranja podem ajudar devido aos seus nutrientes, como a vitamina C, essencial para a produção de colágeno e que combate os radicais livres. Além do magnésio, que é extremamente importante para a saúde dos folículos pilosos.
Ricos em minerais, vitaminas, proteínas, gorduras boas e fitocompostos, antioxidantes, os superalimentos também são excelentes opções para incluir na dieta de quem busca evitar a queda capilar.
Entre eles, está a batata doce, que ajuda o cabelo por ser rica em betacaroteno, que o corpo converte em vitamina A. Ela é essencial para o couro cabeludo, pois estimula a produção de sebo, um óleo natural que hidrata e protege os fios.
O salmão ajuda a combater a calvície, pois é rico em ômega-3, proteínas, zinco, selênio e vitamina D. Nutrientes que fortalecem os folículos capilares, hidratam o couro cabeludo e combatem a inflamação, algo que contribui para um cabelo mais forte e saudável.
Presente em frutas cítricas, morangos, kiwi e pimentos, a vitamina C é essencial para a produção de colágeno e melhora a absorção de ferro, sendo um poderoso antioxidante contra danos aos folículos.
Por outro lado, deve-se evitar alimentos ultraprocessados. Isso porque essa categoria é pobre em nutrientes e costuma contribuir para o desenvolvimento de doenças como a obesidade.
Eles pioram o caso ao promover inflamação, aumentar a produção de sebo, desequilibrar hormonas e prejudicar a absorção de nutrientes essenciais.