Max Richter estreia no Oscar 2026 com ‘Hamnet’ e consolida carreira no cinema

A categoria ?Melhor Trilha Sonora Original? reconhece composições criadas especificamente para o cinema, avaliando o caráter autoral do trabalho e a forma como a música contribui para a narrativa e o desenvolvimento dramático do filme. Músicas com letra não são elegíveis nessa disputa e concorrem separadamente em ?Melhor Canção Original?.
Entre os indicados, o único estreante na categoria é Max Richter, indicado por ?Hamnet: a vida antes de Hamlet?, filme dirigido por Chloé Zhao. A obra acompanha Agnes, esposa de William Shakespeare, enquanto enfrenta o luto pela perda de seu único filho, Hamnet, em um retrato íntimo e emocional da dor, da memória e da criação artística.
Nascido em 22 de março de 1966, em Hamelin, na então Alemanha Ocidental, Max Richter cresceu em Bedford, na Inglaterra, e se consolidou como um dos compositores mais influentes e respeitados de sua geração.
Seu trabalho é marcado pela habilidade de combinar orquestrações tradicionais com elementos eletrônicos contemporâneos de maneira fluida e expressiva.
Com formação clássica rigorosa, Richter estudou composição e piano na Universidade de Edimburgo e na Royal Academy of Music, em Londres, além de ter sido aluno do compositor italiano Luciano Berio, em Florença.
No início da carreira, foi cofundador do ensemble de música contemporânea Piano Circus, com o qual atuou por cerca de dez anos, ao mesmo tempo em que colaborava com artistas da música eletrônica e alternativa, como Future Sound of London e Roni Size.
Sua carreira solo ganhou projeção com o álbum ?Memoryhouse?, lançado em 2002, seguido por trabalhos amplamente reconhecidos como ?The Blue Notebooks?, ?Songs from Before? e ?Infra?.
Outro marco importante é ?Recomposed by Max Richter: Vivaldi ? The Four Seasons?, no qual reinterpreta a obra de Vivaldi sob uma perspectiva minimalista e contemporânea.
Em 2008, foi indicado ao prêmio de ?Compositor Revelação do Ano? pela Associação Internacional de Críticos de Música de Cinema.
Em 2015, lançou o álbum ?Sleep?, projeto concebido em parceria com sua colaboradora criativa Yulia Mahr. Com duração de oito horas e meia, a obra foi pensada para acompanhar uma noite inteira de sono e investiga a relação entre o som e a mente adormecida, sendo considerada um dos projetos mais ambiciosos e culturalmente relevantes da música clássica do século XXI.
No cinema, Richter ganhou projeção internacional com a trilha de ?Valsa com Bashir?, lançado em 2008 e dirigido por Ari Folman, trabalho que lhe rendeu o Prêmio Europeu de Cinema de Melhor Compositor. Desde então, assinou trilhas de diversas produções de grande destaque.
Ele é o compositor da trilha de ?A Chegada?, filme de ficção científica dirigido por Denis Villeneuve e lançado em 2016, indicado ao Oscar de Melhor Filme. A história acompanha a linguista Louise Banks, interpretada por Amy Adams, convocada pelo governo dos Estados Unidos para decifrar uma linguagem desconhecida e se comunicar com visitantes extraterrestres após a chegada de naves à Terra.
Outro trabalho relevante é ?Duas Rainhas?, drama histórico dirigido por Josie Rourke e lançado em 2018, que retrata o embate político e pessoal entre Maria Stuart, Rainha da Escócia, vivida por Saoirse Ronan, e Elizabeth I da Inglaterra, interpretada por Margot Robbie.
Richter também assina a trilha de ?Ad Astra?, filme dirigido por James Gray e lançado em 2019, no qual Brad Pitt interpreta o astronauta Roy McBride, enviado em uma missão pelo sistema solar para encontrar o pai desaparecido, vivido por Tommy Lee Jones, e conter uma ameaça à Terra.
Na televisão, sua música é parte fundamental da identidade de ?The Leftovers?, série criada por Damon Lindelof e Tom Perrotta, exibida entre 2014 e 2017. A trama se passa após o desaparecimento inexplicável de dois por cento da população mundial e acompanha personagens como Kevin Garvey, interpretado por Justin Theroux, e Nora Durst, vivida por Carrie Coon, enquanto lidam com luto, fé e a busca por sentido em um mundo marcado pela ausência.
Curiosidade: na Lista de Honras de Ano-Novo do Rei de 2026, Max Richter recebeu o título de ?Commander of the Most Excellent Order of the British Empire? por seus serviços à música.