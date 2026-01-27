Max Richter estreia no Oscar 2026 com ‘Hamnet’ e consolida carreira no cinema

Em 2015, lançou o álbum ?Sleep?, projeto concebido em parceria com sua colaboradora criativa Yulia Mahr. Com duração de oito horas e meia, a obra foi pensada para acompanhar uma noite inteira de sono e investiga a relação entre o som e a mente adormecida, sendo considerada um dos projetos mais ambiciosos e culturalmente relevantes da música clássica do século XXI.