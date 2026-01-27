Ponte da Amizade, 60 anos: ligação entre Brasil e Paraguai alcançou grande popularidade

Por Flipar
Por dia, 100 mil pessoas e 40 mil veículos circulam pela Ponte da Amizade para se deslocar entre os países vizinhos da América do Sul.
Em comemoração aos 60 anos da obra, foi instalado na aduana brasileira da ponte um painel de 120 metros de extensão. O mural foi criado pelo artista carioca Igor Izy.
O painel traz representações da biodiversidade da localidade e outras imagens que simbolizam a região do município paranaense.
Entre eles estão as Cataratas do Iguaçu e a usina hidrelétrica Itaipu binacional. bandeiras dos países que compõem a tríplice fronteira da área (Brasil, Paraguai e Argentina) também fazem parte das ilustrações.
As imponentes imagens de onças nos paineis têm como finalidade enfatizar a relevância da espécie na conservação dos bens naturais da cidade paranaense. O mural foi produzido a partir de parceria entre o projeto Onças do Iguaçu e a Secretaria Municipal do Turismo.
As obras para construção da Ponte da Amizade se estenderam por quase uma década – de 14 de março de 1956 até a inauguração em março de 1965. O trabalho teve mais de mil operários envolvidos.
O município paraguaio de Ciudad del Este, hoje com pouco mais de 320 mil habitantes, foi fundado em 1957, apenas um ano após o início das obras.
Em 1956, um evento reuniu os então presidentes de Brasil, Juscelino Kubitschek, e Paraguai, Alfredo Stroessner, para anunciar a construção da ponte. Na inauguração, o Brasil era presidido pelo general Castello Branco (foto), o primeiro do período da ditadura militar.
A fronteira terrestre entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este é a mais movimentada do Brasil, segundo dados da Receita Federal.
Entre as pessoas que cruzam a Ponte da Amizade diariamente estão estudantes de medicina, trabalhadores do comércio e turistas atraídos pelos preços mais baixos na cidade paraguaia.
A Ponte da Amizade simboliza as relações econômicas, sociais e históricas entre Brasil e Paraguai.
Antes da construção dessa interligação terrestre entre os dois países, para chegar a um dos lados era necessário recorrer a travessias fluviais ou fazer o caminho pela Argentina.
A Ponte da Amizade, que passa por cima do Rio Paraná, tem 552 metros de extensão e possui um vão livre de 303 metros.
Sua construção apresentou um desafio para a engenharia da época, pois era preciso erguer a estrutura sem afetar a navegação no Rio Paraná.
A solução foi construir um arco de concreto armado, resultando em um vão livre que foi o maior do mundo à época.
A presença da ponte resultou em crescimento econômico e populacional para a região, com o incremento do comércio e da circulação de pessoas.
Essa ligação terrestre aumentou a importação de mercadorias brasileiras para o Paraguai e também fez de Cuidad del Este um destino pujante de compras.
Habitantes dos dois lados da fronteira passam pela ponte atrás de trabalho e serviços. A área acabou se tornando um intenso polo multicultural – estima-se que mais de 80 nacionalidades circulam pela região.
O aumento do tráfego com o passar do tempo na Ponte da Amizade começou a gerar preocupações para o poder público, com engarrafamentos que geram até três horas de espera.
Por isso, foi construída a Ponte da Integração como via alternativa entre os dois países, ligando Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no Paraguai. A obra foi concluída em agosto de 2023, mas sua inauguração tem sofrido atrasos e a promessa é de que ocorra em dezembro de 2025.