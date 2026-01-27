Pescador leva susto com peixe e viraliza: ‘Parece alienígena’

Por Flipar

Segundo a bióloga marinha Jamile Malcher, a pele gelatinosa e sem escamas ajuda o peixe a suportar a alta pressão das águas profundas.
domínio público/noaa

Os peixes que vivem nas profundezas do oceano, conhecidos como peixes abissais ou de águas profundas, habitam um dos ambientes mais extremos e menos explorados da Terra.
reprodução youtube

Essas regiões, geralmente abaixo dos 200 metros de profundidade, são caracterizadas por condições como pressão extrema, temperaturas frias, escuridão quase total e disponibilidade limitada de alimentos. Veja alguns exemplos de peixes das profundezas!
Reprodução

Peixe-dragão (Stomiidae): Esse peixe usa bioluminescência para atrair presas na escuridão. Vive a profundidades de até 2.000 metros.
David Baillot/UC San Diego/Creative Commons

Peixe-diabo-negro (Melanocetus johnsonii): Este peixe é conhecido por sua aparência assustadora, com uma boca enorme cheia de dentes afiados e um corpo escuro e gelatinoso. Vive entre 1.000 e 4.000 metros de profundidade.
reprodução/youtube

Peixe-fantasma-do-Pacífico (Macropinna microstoma): Tem uma cabeça translúcida e olhos tubulares que podem girar para cima, permitindo enxergar presas acima. Habita profundidades de 600 a 800 metros.
reprodução/youtube

Peixe-víbora (Chauliodus sloani): Conhecido por seus dentes extremamente longos e afiados. Vive entre 500 e 2.500 metros de profundidade. Pode engolir presas maiores do que o próprio corpo.
reprodução/youtube

Enguia-gulper (Eurypharynx pelecanoides): Possui uma boca enorme e elástica, que lembra a de um pelicano. Pode engolir presas muito grandes e armazená-las para digestão lenta.
reprodução/youtube

Lula-vampira-do-inferno (Vampyroteuthis infernalis): Embora não seja um peixe, é um molusco que vive em águas profundas. Possui tentáculos cobertos por espinhos e pode emitir uma nuvem de muco bioluminescente para confundir predadores.

Peixe-bolha (Psychrolutes marcidus): Conhecido por sua aparência gelatinosa e “derretida”, adaptada à alta pressão das profundezas. Vive em profundidades de até 1.200 metros no Oceano Pacífico.
reprodução/youtube

A maioria dessas criaturas nunca vê a luz do sol, dependendo de bioluminescência ou detritos orgânicos que caem das camadas superiores do oceano.
reprodução

Muitos desses peixes ainda são pouco estudados, pois as profundezas oceânicas são difíceis de explorar devido à alta pressão.
divulgação noaa

