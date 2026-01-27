Pra quem não viu: paranormal morre ao levar boneca “maldita” Annabelle em turnê

Por Flipar
A boneca Annabelle, que inspirou a franquia “Invocação do Mal”, ganhou notoriedade após supostos fenômenos sobrenaturais relatados por suas antigas donas nos anos 1970.
Em 1970, uma mãe comprou uma boneca de pano vintage, da marca Raggedy Ann, em uma loja de antiguidades, e a deu de presente para sua filha, Donna, uma estudante de enfermagem.
Pouco tempo depois, ela e sua colega de quarto começaram a perceber eventos estranhos: a boneca mudava de posição sozinha, aparecia em cômodos diferentes e mensagens escritas em papel de pergaminho surgiam misteriosamente.
Na época, uma investigação feita pelos demonologistas Ed e Lorraine Warren considerou que a boneca era possuída por um espírito maligno.
Os Warren, juntamente com um padre, realizaram um exorcismo no apartamento para purificar o local e livrar as jovens da presença demoníaca.
O casal levou a boneca com eles e a colocaram em uma vitrine especial em seu “Museu do Oculto”, em Connecticut.
Uma curiosidade é que a verdadeira Annabelle é uma boneca de pano com cabelo de lã vermelha e um rosto amigável, bem diferente da versão de porcelana com aparência sinistra retratada nos filmes.
O sucesso de “Invocação do Mal”, lançado em 2013, originou os spin-offs focados na boneca, começando com “Annabelle”, de 2014.
O filme ainda ganhou duas continuações: “Annabelle 2: A Criação do Mal”, lançado em 2017, e “Annabelle 3: De Volta Para Casa”, lançado em 2019.